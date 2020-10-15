استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع أخيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز متانة العلاقات الثنائية الراسخة بين الكويت ودولة قطر الشقيقة وسبل توطيد التعاون التاريخي القائم بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.



وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا محل الاهتمام المشترك.



كما أقام وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مأدبة غداء على شرف الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق بهذه المناسبة.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وسفير دولة قطر لدى الكويت بندر بن محمد العطية والوفد القطري المرافق وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.