تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس جيتاناس نوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، ومشيدا بالإسهامات الكبيرة لسموه، رحمه الله، في تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ميلو فويا نوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية الجبل الأسود الصديقة عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالمناقب الكريمة لسموه، رحمه الله، وبمسيرته الحافلة بالعطاء، متمنيا فخامته لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة، أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، مستذكرا جهود سموه، رحمه الله، في خدمة الوطن وتوحيد الصف العربي، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها باسمه وباسم الشعب المغربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، مشيدا جلالته بالإسهامات البارزة لسموه رحمه الله في الارتقاء بالنهضة التنموية التي شهدتها الكويت وبدوره البارز في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرتها، متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، مثمنا سموه ما أبداه من ثناء بالمناقب الحميدة لسموه رحمه الله وبمسيرته الحافلة بالعطاء، وسائلا المولى تعالى أن يديم على جلالته والأسرة المالكة الكريمة موفور الصحة والعافية وألا يريه مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس رمضان قديروف أحمدوفيتش رئيس جمهورية الشيشان الصديقة أعرب فيها عن خالص التعازي لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مستذكرا فخامته مناقب سموه رحمه الله ومسيرته الحافلة بالعطاء كما ضمنها فخامته خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل وعلى ما أعرب عنه فخامته من تهنئة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس علي بنغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي حكومة وشعب جمهورية الغابون لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، مشيدا فخامته بالدور البارز لسموه رحمه الله في دعم القضايا الإنسانية ونصرتها.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه معاليه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل ومن إشادة بالمناقب والمآثر الحميدة لسموه رحمه الله، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة أعرب باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية عن خالص التعازي والمواساة لسموه بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، مستذكرا فخامته المناقب الكريمة لسموه رحمه ومسيرته الحافلة بالعطاء.

كما عبر فخامته عن خالص تهانيه لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.