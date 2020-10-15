التحمت مركبة «سويوز» روسية الصنع تقل رائدة فضاء أميركية ورائدين روسيين، الخميس بمحطة الفضاء الدولية وفق الخطة المرسومة أصلا، بعد ثلاث ساعات فقط من انطلاقها، محطمة رقما قياسيا جديدا في السرعة. هذه المركبة «سويوز أم أس-17» التي انطلقت عند الساعة 05.45 ت غ من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان وعلى متنها رائدة الفضاء الأميركية كاثلين روبينز والروسيان سيرغي ريكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، التحمت بالمحطة المدارية عند الساعة 08.48 ت غ.



وذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» في بيان أصدرته بعيد الالتحام بالمحطة المدارية الواقعة على بعد 408 كيلو مترات فوق الأرض، أن الرحلة سجلت «رقما قياسيا جديدا (...) إذ بلغت الفترة الإجمالية الفاصلة بين انطلاق مركبة سويوز والتحامها 3 ساعات و3 دقائق».



وكانت الرحلات الأسرع إلى محطة الفضاء تستغرق حوالى ست ساعات. وتحقق هذا الأداء الجديد بفضل نظام إرشاد يتيح بلوغ محطة الفضاء الدولية بدورتين في المدار فقط بعدما كان يتطلب ذلك ثلاث دورات.