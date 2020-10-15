هادي العنزي



ناقشت لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة فاطمة حيات في اجتماعها مع رئيسات الأندية النسائية الثلاث (سلوى الصباح، الفتاة، فتيات العيون)، سبل تطوير الرياضة النسائية بمختلف ألعابها، وذلك انطلاقا من التركيز على المراحل السنية لتكون قاعدة انطلاق لبناء جيل واعد من اللاعبات الصغيرات، ليكن قادرات على رفع علم الكويت عاليا في البطولات القارية والدولية المقبلة، بالإضافة إلى أهمية توطيد أطر التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية لخدمة الفتاة الرياضية بأفضل السبل.

وحضر الاجتماع رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد، ورئيسة مجلس إدارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان، ورئيسة مجلس إدارة نادي فتيات العيون فاطمة الشمري، وعضو لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الشيخة بيبي السالم الصباح، وأمين سر نادي سلوى الصباح رشا الصايغ، حيث اعتمدت المجتمعات رؤية مشتركة تحقق كافة أوجه التعاون بين الأندية النسائية واللجنة الأولمبية، ومن شأنها إحداث نقلة نوعية للرياضة النسائية في جميع الألعاب.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة نادي الفتاة فضيلة الشويلان أن الاجتماع جاء إيجابيا بدرجة كبيرة، وقالت: «ناقشنا العديد من البنود المهمة في الاجتماع التشاوري، وتم طرح كل ما من شأنه تطوير الرياضة النسائية بمختلف الألعاب، وقد وضعنا نصب أعيننا خطة متكاملة لتطوير المراحل السنية للاعبات تحت 16 سنة في جميع الألعاب، ويدا بيد وبتعاون الجميع سوف نصل إلى الأفضل»، مشيدة بالدورة المتميز الذي تقوم به لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية.