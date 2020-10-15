توجه رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر لنائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة للشؤون الرياضية د.صقر الملا على الاستقبال الطيب الذي حظوا به أول من أمس الثلاثاء بمقر مكتبه بالهيئة بمنطقة الرقعي، حيث تناقش الجانبان الخطة المستقبلية للنادي الكويتي الرياضي للصم على كل الأصعدة، وذلك بعد أن عاد الوئام والتآخي بين جميع أعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس إدارة النادي بتعيين أنور الحربي أمينا السر العام بمبايعة كريمة من أغلبية أعضاء مجلس إدارة النادي في جلسته العادية التي عقدت مساء الاثنين الماضي.



هذا وقد ثمن د.صقر الملا هذا التغيير والبداية المبشرة لمجلس إدارة النادي ووعدهم بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي للمجلس في خطته الجديدة لقيادة مسيرة العمل بالنادي لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على جميع المستويات رياضيا وثقافيا واجتماعيا.



وبدوره، قدم رئيس مجلس إدارة النادي حمد المري كل الشكر والتقدير للملا، على دعمه الكبير لمجلس الإدارة وللنادي. كما شكر الرئيس الفخري للنادي فهد صياح أبوشيبة على دوره الرائع الذي قام به لدعم مجلس الإدارة في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مجلس الإدارة خلال دورته الحالية. وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة مطالبا إياهم بالتفاني والإخلاص والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للرقي بالنادي إلى الأفضل وأعلى المستويات وتقديم أفضل الخدمات للصم خلال المرحلة المقبلة.