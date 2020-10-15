يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي برقان، الكرواتي برونو شيكلتش، استعداد فريقه لملاقاة الجهراء اليوم في انطلاق منافسات الموسم الجديد عبر الجولة الأولى من دوري التصنيف.



واضاف شيكلتش في حديث خاص مع «الأنباء» انه يحترم الجهراء كثيرا كونه توج بطلا لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وعليه فإن المهمة لن تكون سهلة اذا ما أردنا الحصول على النقاط الثلاث.



وبين أنه يثق في قدرة لاعبيه على تحقيق الهدف المنشود بالنسبة إلى برقان، وهو التواجد ضمن المراكز العشرة الأولى التي تتيح لنا اللعب في الدوري الممتاز لاحقا، مشيرا الى انه يدرك تماما أن جميع الفرق تسعى إلى تحقيق نفس الهدف لذلك فإن كل المباريات لن تكون سهلة لنا.



وقال شيكلتش إن الاستعدادات لم تكن بالصورة المأمولة بسبب إصابة أكثر من عنصر بفيروس «كورونا»، حيث خاض برقان مباراتين وديتين فقط ولا يمكن الحكم على شكل الفريق أو جاهزيته من خلالهما، ونأمل أن يتطور المستوى تدريجيا ابتداء من مباراة اليوم الرسمية أمام الجهراء.



ولفت مدرب برقان الى أنه سعيد بالمجموعة التي يمتلكها في قائمته، سواء كعناصر محلية أو اجنبية، مؤكدا أنه ينتظر فقط وصول المهاجم التونسي خالد يحيى لتكتمل صفوف الفريق.



تجدر الإشارة إلى أن برقان سيفتقد جهود المهاجم سالم الفيلكاوي لإصابته بكسر مضاعف في الساق وسيبتعد لمدة 6 أشهر، في حين رفعت الإدارة اسم المدافع فهد الأنصاري من كشوف الفريق لمعاناته من إصابة في الظهر تمنعه من اللعب.