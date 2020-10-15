عبدالعزيز جاسم



أعلن اتحاد الكرة عن تقديم مكافأة مالية قدرها 1000 دينار لكل فريق يحقق الفوز في دوري stc للتصنيف الذي ينطلق اليوم دعما وتشجيعا للفرق من أجل اللعب للفوز حتى آخر جولة وذلك لتطوير اللعبة.



هذا وعقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الاجتماع الفني لانطلاق الموسم الكروي بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان، ومدير لجنة المسابقات د.حامد الشيباني، ومراقبي المباريات فهد البراك وطلال البلوشي ومحمد العدواني، وممثلي الأندية.



من جهته، قال الشيباني إن الاجتماع يعتبر مثمرا بعدما حضره جميع الأندية باستثناء الشباب، مشيرا إلى أنه تطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة التعديلات التي طرأت على لائحة لجنة المسابقات للموسم الرياضي 2020-2021، بالإضافة إلى تحديد الزي الأساسي والاحتياطي لكل فريق قبل انطلاق الدوري وحراس المرمى وتفادي تعارضها مع حراس المرمى، مضيفا أن لجنة المسابقات المراقبين أجابوا عن عدد كبير من الاستفسارات المهمة من قبل ممثلي الفرق.