يحيى حميدان



يخــتتم التضامــن استعداداته مساء اليوم لملاقاة القادسية غدا في الجولة الأولى من منافسات دوري التصنيف بعد ظهوره الطيب في آخر مباراتين تجريبيتين، حيث فاز على السالمية 4-2 وعلى الكويت 4-1.

ويفتقد «العنيد» أمام «الأصفر» جهود كل من يوسف العنيزان ومحمد يوسف للإصابة وكلاهما سيدخل للتدريبات بصفة طبيعية ابتداء من الأسبوع المقبل، في حين لن يشارك المعارون من القادسية الى التضامن مشعل اديلم وعبدالوهاب الصليلي بسبب وجود بند في عقد الإعارة يمنعهما من المشاركة أمام فريقهما الأصلي. وضمت إدارة التضامن في الأيام الماضية اللاعب بدر العنزي بصفقة انتقال حر قادما من برقان، وهو يشغل مراكز الوسط المتأخر والظهيرين الأيمن والأيسر.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس لـ «الأنباء»، إن مواجهة القادسية ستكون صعبة للغاية، لكن كل الأمور متاحة مثلما تعودنا على مباريات الافتتاح في أي بطولة، مضيفا أن مباريات الافتتاح دائما ما تكون فقيرة فنيا والتكهنات قبلها تكون مبهمة.

وأردف دابس: «التضامن مستعد لمواجهة القادسية، وصحيح اننا حققنا فوزين رائعين على حساب السالمية والكويت وديا، إلا أنها تبقى مباريات ودية، لكنها تمنح فريقنا حافزا معنويا اذا ما أخذنا في الاعتبار أن فريقين بحجم السالمية والكويت لا يمكن أن يهزما بهذه النتائج الثقيلة».