عبدالعزيز جاسم



لم تتضح الصورة بشكل رسمي بشأن مصير مهاجم القادسية الفلسطيني عدي الدباغ الذي أنهى «الأصفر» ارتباطه معه هذا الموسم بعدما فضل مدرب الفريق الاسباني بابلو فرانكو التعاقد مع المهاجم النيجيري دينيس سيسوجه والإبقاء على المهاجم البرازيلي لوكاس غاوتشو.



وكان القادسية قد اتفق مع الدباغ على اعارته الى اليرموك مع تحمل جزء من تكاليف قيمة صفقته إلا أن اللاعب وبعد مشاورة وكيل اعماله رفض اللعب لليرامكة في ظل سعي الدباغ للعب لأحد الأندية التي تبحث عن الألقاب، وهو الامر الذي قد يضطر بسببه للخروج من الكويت للعب في دوري الدرجة الأولى بالسعودية حيث ينتظر موافقة النادي رسميا لإتمام التعاقد.



وقد علمت «الأنباء» أن «الاصفر» سيوافق على العرض المقدم رغبة منها بعدم الوقوف في تحديد الدباغ لمصيره لاسيما وانها مضطرة لرفع اسمه من القائمة لتسجيل 5 محترفين، بالاضافة للعلاقة المميزة التي تربط اللاعب بإدارة النادي. إلى ذلك، يغادر المدافع عامر المعتوق إلى العاصمة القطرية الدوحة لاجراء عملية منظار في الكاحل بأكاديمية اسباير وهي الاصابة التي لازمته طوال الفترة الماضية ولم يتعاف منها وحرمته من المشاركة في عدد من المباريات.