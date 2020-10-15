يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد حيث تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 4، فيلتقي العربي (4 نقاط). مع كاظمة (بدون نقاط) في الـ 4.30، فيما يتواجه الكويت (9 نقاط) مع القادسية (7 نقاط) في الـ 6.15، ويلعب السالمية (4 نقاط) مع برقان (بلا رصيد) في الـ 8.00 وتقام المباريات على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.



وتتوجه الأنظار إلى لقاء القادسية مع الكويت حيث لم يخسر الفريقان أي نقاط حتى اليوم ويطمح الأصفر في تحقيق الفوز الاول على الكويت منذ 8 مواسم وبقيادة المدرب الوطني وليد سالمين ويعتمد على مجموعة لاعبين مميزين منهم عبدالعزيز نجيب، وحارس المرمى سلمان المزعل، وباقر خريبط، ومبارك الخالدي، ومهدي القلاف، وعبدالله العطية، ونصير حسن، وعبدالعزيز سالمين، وناصر بوخضرا، وعبدالوهاب المزين ومشعل السويلم ويغيب عنه حارسه المميز فهد كرم.



وفي المقابل يسعى الكويت بقيادة مجدي ابو المجد المدرب المصري الى مواصلة تقديم عروضه القوية في ظل غياب خالد وعبدالله الغربللي والابتعاد بصدارة الترتيب عن منافسه المباشر، ولدى الأبيض مجموعة من النجوم منهم جاسم شاكر، ومشعل طه، ومحمد الغربللي، ومتعب المطيري، ونواف الشمري، وفواز مرزوق، وعبدالرحمن البالول، ومشاري صيوان، وعبدالعزيز الدوسري، وسيف العدواني، وسعود الضويحي والحارس العملاق علي صفر.



ويدافع القادسية بطريقة 6-1 تتغير الى 5-1 حسب متطلبات المباراة ويعتمد على الفاست بريك والاختراق من العمق الدفاعي، فيما يلعب الكويت بنفس الطريقة مع الاعتماد على الزيادة العددية أثناء النقص لدى المنافسين.