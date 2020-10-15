يحيى حميدان



سيكون الثلاثي سامي الصانع وأحمد الزنكي ويوسف ناصر خارج حسابات الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الكويت في مباراته المقررة غدا أمام خيطان في الجولة الأولى من منافسات دوري التصنيف.



ودخل كل من الصانع وناصر تدريبات «الأبيض» في الأيام القليلة الماضية بعد ابتعادهما لمدة أسبوعين بسبب إصابتهما بفيروس «كورونا»، ولم يتمكن الجهاز الفني من إشراكهما في التدريبات الاعتيادية لحاجتهما إلى مزيد من التأهيل، في حين يأتي غياب الزنكي لمعاناته من تمزق عضلي أبعده عن التدريبات منذ شهر تقريبا، وأجرى تدريبات بسيطة بالجري الخفيف حول الملعب في آخر 3 حصص تدريبية فقط.

وسيفتقد الكويت كذلك جهود العاجي جمعة سعيد مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في آخر مباريات الدوري الموسم الماضي أمام الشباب، علما بأن غياب جمعة سيطول أكثر بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة دولية ودية أمام اليابان أول من امس، وعليه فإنه يحتاج للدخول في حجر منزلي لمدة أسبوعين عقب عودته إلى البلاد.

ومن المتوقع أن يزج المدرب الهولندي رود كرول بالقادم الجديد من الجهراء ضاحي الشمري، وكذلك مشاري العازمي من كاظمة في لقاء خيطان لتعويض غياب الزنكي في مركز الجناح الأيسر وجمعة خلف المهاجمين.