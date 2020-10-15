يعقوب العوضي



عينت اللجنة الأولمبية الكويتية لجنة انتقالية خماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة مؤقتا لحين عقد انتخابات وتشكيل الاتحاد من جديد وذلك في غضون 90 يوما، وتتكون اللجنة من بدر الكوس رئيسا، ومؤيد الشهاب نائبا للرئيس، وعبدالرحمن السهو أمينا للسر، ومالك العنزي أمينا للصندوق وحسين عاشور عضوا. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والذي عقد مساء اول من امس في مقر اللجنة الاولمبية بناء على دعوتها على خلفية استقالة 5 اعضاء من الاتحاد السابق.



وأشرف على العمومية امين سر اللجنة الاولمبية حسين المسلم وممثل الهيئة العامة للرياضة خليفة الطراروة بحضور ممثل الاتحاد الدولي للعبة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر ممثلو جميع الاندية فيما عدا الفحيحيل.



وتمت الموافقة على اللجنة الخماسية من 9 اندية بينما سجل كاظمة والقادسية اعتراضهما عليها.



وفي السياق ذاته اكد عبدالرحمن السهو ان اللجنة ستجتمع في اقرب وقت لوضع النقاط على الحروف لمعالجة جميع المشكلات التي واجهت الاتحاد السابق ولإعادة الهدوء والاستقرار في اروقة الاتحاد، وتوجد عدة عقبات تعرقل مسيرة اللعبة ويجب علينا ايجاد حلول لها.



فيما اكد حسين المسلم ان اجتماع الجمعية العمومية جاء حسب النظم واللوائح وقد ركزنا كلجنة اولمبية على وضع مصلحة اللعبة واللاعبين فوق كل اعتبار بغية مصلحة الرياضة الكويتية وانا متفائل بانتخاب اعضاء مجلس ادارة متجانس ومتفاهم لقيادة اللعبة والرقي بها في المستقبل.