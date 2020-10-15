الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ذكـــرت صحيفــة «mashreghnews» الإيرانية أن هناك إمكانية لإقامة نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 بين الهلال السعودي وبرسبوليس الإيراني.



وقالت الصحيفة الإيرانية ان الاتحاد الآسيوي يمتلك خيارا على طاولته إذا لم تتمكن فرق منطقة شرق آسيا من القدوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال مباريات دوري الأبطال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، هو إقامة المباراة النهائية بين الهلال (حامل لقب النسخة الماضية) وبرسبوليس (تأهل إلى النهائي عن منطقة غرب آسيا) المقرر لها 19 ديسمبر المقبل، كما سيسمح للفائز باللقب القاري المشاركة في مونديال الأندية 2020 في قطر حال إقامة البطولة.



وكان الاتحاد الآسيوي قرر اسبتعاد الهلال عن النسخة الحالية لدوري الأبطال، وذلك لعدم قدرة الفريق السعودي من تسجيل 13 لاعبا على الأقل في قائمته لمباراته أمام شباب الأهلي دبي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية، وهو ما يتعارض مع لوائح المسابقة القارية، حيث عانى الهلال من تفشي فيروس كورونا بين صفوفه خلال تواجده في الدوحة، وقد اتخذ الاتحاد الآسيوي قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي واستبعاد الهلال من البطولة ككل، وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات هذا الموسم.