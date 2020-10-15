المنامة - ناصر محمد



يستعد المنتخب البحريني لإقامة معسكر تدريبي في الإمارات خلال الفترة من 1 وحتى 17 نوفمبر، حيث تقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين الأولى مع طاجيكستان في 7 نوفمبر والثانية مع لبنان في 12 من ذات الشهر، كما ستشهد ذات الفترة إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي في دولة الإمارات أيضا.



من جانبه اطلع رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة على التقارير الواردة من الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بشأن برنامج معسكر المنتخب، كما تم مناقشة البرنامج الخاص بفترات الإعداد والتحضير لمنتخبات الفئات العمرية في الفترة المقبلة، إذ يستعد منتخب الشباب محلياً خلال الفترة الحالية قبل أن يغادر نهاية الشهر الجاري إلى مدينة الدمام بالسعودية لخوض لقاءين وديين أمام نظيره السعودي يومي 26 و29 منه، كما يستعد منتخب الناشئين بتجمع محلي خلال الفترة الحالية، وسيخوض أيضا لقاءين وديين أمام نظيره السعودي بمدينة الدمام يومي 28 و31 أكتوبر.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم الخميس قرعة كأس جلالة ملك البحرين لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021، في استوديو مباشر يبث على الهواء مباشرة بقناة البحرين الرياضية، حيث قال عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات عبدالرضا حقيقي إن آلية سحب القرعة ستكون بطريقة توزيع الأندية إلى مستويين لمباريات دور الـ 16 (ثمن النهائي) حيث تم تقسيم الأندية إلى مستويين: الأول يضم: الحد، المحرق، الرفاع، النجمة، الرفاع الشرقي، المنامة، الأهلي، البسيتين، فيما يضم المستوى الثاني: الشباب، الحالة، المالكية، ثاني الدرجة الثانية، ثالث الدرجة الثانية، المتأهل (1) من التصفيات التمهيدية، المتأهل (2) من التصفيات التمهيدية، المتأهل (3) من التصفيات التمهيدية.

وبين أن المستوى الأول ضم أصحاب المراكز الثمانية الأولى بدوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الحالي 2019/ 2020، فيما ضم المستوى الثاني صاحبي المركزين التاسع والعاشر بدوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الحالي أيضا، وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بدوري الدرجة الثانية للموسم الحالي، علاوة على المتأهلين الثلاثة من التصفيات التمهيدية.