تحدت الأرجنتين الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600م عن سطح البحر وفكت النحس الذي لازمها 15 عاما في لاباز بفوزها على مضيفتها بوليفيا 2-1 في افتتاح الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 لكرة القدم في قطر.



وسجل لاوتارو مارتينيز (45) وخواكين كوريا (79) هدفي الأرجنتين، ومارسيلو مورينو (24) هدف بوليفيا، وهو الفوز الأول للأرجنتين على مضيفتها بوليفيا في عقر دارها منذ عام 2005 عندما تغلبت عليها 2-1.



وضعت «التانغو» حدا لمعاناته عندما يحل ضيفا على بوليفيا بملعب «هرناندو سيليس» الأولمبي، ليحقق فوزا غاليا هو الثاني على التوالي في التصفيات، في المقابل منيت بوليفيا بخسارتها الثانية بعد الاولى المذلة أمام مضيفتها البرازيل 0-5.



وفي المواجهة الثانية، سجل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4-2 على مضيفه منتخب بيرو، ليرفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة من مباراتين.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 حيث تقدم منتخب بيرو بهدف مبكر سجله أندري كاريلو نجم الهلال السعودي وتعادل البرازيل بهدف لنيمار دا سيلفا من ضربة جزاء (28)، وفي الشوط الثاني، تقدم البيرو مجددا بهدف لريناتو تابيا في (59) وتعادل ريتشارلسون للبرازيل (64)، وضغط «السامبا» في نهاية المباراة ليحرز هدفين بواسطة نميار (83 ركلة جزاء)، وفي الوقت بدل الضائع ليكمل «الهاتريك»، ويقتسم صدارة الهدافين مع كل من البيروفي كاريلو والأوروغوياني لويس سواريز برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، وشهدت المواجهة طرد كارلوس زامبرانو من بيرو (89) وذلك بعد طرد زميله كارلوس كاسيدا خلال تواجده بين البدلاء.



إلى ذلك، حقق منتخب الإكوادور انتصارا كبيرا على ضيفه منتخب أوروغواي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما فجر أمس عل ستاد لاكاسا بلانكو، كما تغلب منتخب پاراغواى علي مضيفه فنزويلا بهدف دون رد، وانقذ المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو منتخب بلاده من الخسارة بتسجيله هدفا في الوقت الضائع للمباراة ليقوده إلى انتزاع تعادل ثمين 2-2 مع مضيفه منتخب تشيلي.



رقم قياسي لنيمار



حقق مهاجم السامبا نيمار رقما قياسيا جديدا في سجله التهديفى تجاوز به رقم الظاهرة رونالدو، حيث أصبح بثلاثيته في مرمى بيرو يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب البرازيل برصيد 64 هدفا متخطيا بذلك الظاهرة رونالدو صاحب الـ 62 الذي أصبح ثالثا، فيما استمر الأسطورة بيليه في المركز الأول برصيد 77 هدفا.