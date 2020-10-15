أكدت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.



ووفقا للتقرير الإيطالي، فأكدت ماريا ريتا جيسموندو، أخصائية الفيروسات المتابعة لحالة النجم البرتغالي، أن كريسيتانو رونالدو بصحة جيدة ويقوم بكافة شؤون حياته بشكل اعتيادي.



ويحتاج النجم البرتغالي إلى 10 أيام عزل قبل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية مع فريقه، وأضاف التقرير، أن كريستيانو رونالدو، لم تظهر عليه أعراض الفيروس التاجي، كما أن عينته ظهرت إيجابية، مما تتطلب خضوعه لعزل صحي. من جانبها، علقت والدة نجم المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو بعد إصابته بفيروس كورونا، في معسكر المنتخب البرتغالي، وبدت والدة اللاعب دولوريس أفيرو، واثقة من قدرة نجلها النجم على تجاوز هذه المحنة، قائلة على في حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام»: «الله يعطي معارك عظيمة للمحاربين العظام، إنها حرب أخرى ستتغلب عليها يا ولدي». كما طمأن مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا جورجيو كيليني، الجماهير على زميله في «البيانكونيري»، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال: «كريستيانو رونالدو بخير، يأخذ حماما بالشمس، حين يكون على ما يرام سيعود، لسنا قلقين لكنها قضية تشتت الانتباه ونعلم جميعا أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية نحن مقتنعون بنفس القدر بأنه يجب علينا الاستمرار في العمل لصالح كرة القدم».