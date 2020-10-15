إذا كان هناك بضعة من حراس المرمى خاضوا الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فهناك حراس أقل عددا ارتكبوا أخطاء كلفت فرقهم اللقب الأهم على مستوى منافسات الأندية الأوروبية.



وكان حارس المرمى لوريس كاريوس قد ارتكب خطأين فادحين كلفا ليفربول الإنجليزي اللقب الأوروبي، حيث تسبب في هزيمته أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف، لكن الحارس يتطلع إلى التخلص من تلك الذكريات السيئة عبر تحقيق انطلاقة جديدة مع الانتقال إلى يونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة.



وقال كاريوس خلال تقديمه رسميا أمام وسائل الإعلام قبل أيام: «لقد تجاوزت الأمر منذ فترة طويلة»، وقد واجه عدة أسئلة بشأن تلك الأمسية المصيرية التي عاشها في العاصمة الأوكرانية كييف.



وظلت صورة سلبية لكاريوس عالقة في أذهان العديد من المشجعين، وبغض النظر عن تلك الأحداث، يشعر كاريوس بأنه: «جرى نسيان عروضه القوية في وقت سابق في ألمانيا شيئا ما»، مضيفا أنا غائب منذ أكثر من أربعة أعوام، وأسعى إلى التميز وأن أثبت مجددا أنني حارس مرمى جيد، ويعود كاريوس للعب في ألمانيا بناء على نصيحة من يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي دافع عن كاريوس بشكل شخصي لكنه أجرى تغييرا في حراسة مرمى الفريق، وقد انتقل كاريوس بعقد إعارة إلى بشكتاش التركي، قبل انتقاله مؤخرا بعقد إعارة آخر إلى يونيون برلين.