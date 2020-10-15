خرج البريطاني أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة مبكرا من دورة كولونيا الألمانية الدولية للتنس داخل قاعة بخسارته أمام الإسباني فرناندو فرداسكو 4-6 و4-6 في الدور الأول.



وهي رابع دورة يشارك فيها موراي هذا العام الذي شهد معاناته من إصابة أدت إلى تراجعه الى المركز 115 عالميا، وسبق له إعلان اعتزاله 2019 قبل ان يعدل عن قراره.



وقال موراي عقب إقصائه: «كانت مباراة صعبة، سنحت لي بعض الفرص، لكن إرسالي لم يكن جيدا وهذه الملاعب بطيئة جدا، كما أن فرداسكو لعب أفضل مني»، وسيبقى موراي في كولونيا للمشاركة في الدورة الثانية التي تحتضنها اعتبارا من 19 أكتوبر الحالي.