إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق عبدالرحمن القليش الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده على الأسياف، ومتى يكون موسم صيد سمكة الشماهي وأفضل أماكن تواجدها، وترديعة السبيطي المفضلة وييمته، وأنواع الشعم وصيدته بالغزر والطبعانات، وأفضل مواسم الهامور، كما أطلعنا القليش على طريقة صيد سمكة الشيم ومايتها المطلوبة ومكانها، وأين يتواجد النويبي، وعن صيد سمكة الجنعد بالجق واللفاح والتشخيط، ونصائح ومعلومات وافية عن صيد المحادق الشمالية والجنوبية، فإلى التفاصيل:



تولعت بالبحر والحداق منذ الصغر وكنت اطلع مع الوالد وكان دائما يعلمني على البحر مثل حجم الخيط والترديعة المناسبة والييمة المفضلة لكل قطعة ومواسم الصيد لكل سمجة ومكانها، وكنت ادش البحر ايضا مع عمي وخالي وكنت استفيد من خبرتهم واروح احدق على الاسياف الجنوبية والشمالية، ومن افضل الاسياف التي كنت احدق فيها حق السبيطي هي اسياف الفنطاس ويال الدوحة حق الشعم واسكلة المركز العلمي حق الفسكر والمزيزي والنويبي.



موسم الشماهي



ويضيف: يبدأ موسم الشماهي شهر ابريل مع حرارة الجو ويتواجد في الصبية والركسة وطبعانة الفنطاس وعوهه وبعض الاقواع والطبعانات الجنوبية وطريقة صيده يكون الخيط 80 والترديعة تكون ركه والييمة ربيانه جامبو فرش واتعب على دورة السجي، حاليا موسم البالول افضل مكان حق الحداق حاليا (عوهة) والدفان الركسة مداخن الصبية الفنطاس الونانة الابراج.



السبيطي يبي مجابل



ويتابع: السبيطي يبيله مجابل وييمته فرش وحسبه مايه والترديعه ركه ولازم تطول الركة بحيث ان البلد يكون بعيد عن الميدار وحجم الميدار 0/5 - 0/6 واغلب الاماكن التي يتواجد فيها السبيطي تكون هادئة وعلى العوارض والخوارير والطبعانات والبايبات وعلى حسب المكان اذا يحتاج دورة الثبر او السجي او حمل او فساد والسبيطي سمجه موجودة طول السنة والييمة المفضلة حق السبيطي السلس والزورية الحيه ومصران الدجاج وصلاخة يواف وعومة ونغاقه.



الشعم الأصفر بالغزر



ويضيف: الشعم موجود طول السنة وعندنا الشعم الاصفر والازرق، الشعم الاصفر يكون موجود بالغزر والطبعانات والبوية الصفرا والركسة وتصيده على ربيانه وصلاخه ومصران الدجاج، والشعم الازرق نصيده في الصيف على شريب ويكون موجود في الاماكن اللي فيها صخر ورقوق مثل الدوحه والحيشان والرشدان وفي الشتاء نصيده على ربيانة صوب مداخن الصبية والحيشان والرشدان، الهامور موجود طول السنة وافضل اوقات السنة تكون شهر سبتمبر ومايو واكثر الاماكن الي يتواجد فيها الهامور تكون في الطبعانات والسكاريب والاقواع واهم شي تطرح صح دائما انزله اكثر من دريا واشكله بالمحاياة جم او شعم او نويبي او مجوه او يميامه او قبقب ويفضل ان الترديعة تكون علاق ولازم تربط الدريا واذا ضرب ما نعطيه نكرب عليه لأجل ما يلحف.



الشيم والنويبي



ويقول: الشيمة تدور المايه الحامية مثل الدردور ونصيدها على الجق والحداق وطريقة صيدها بالحداق يكون ميدار ساق طويل او مسيم ونحطلها محاياة يميامه او ميده، والنويبي نصيده بالركسة والدفان والدعيه والبويه الصفرا والونانه على ربيانه وصلاخه يواف وميد وعلى الجق.



الجنعده في الفنطاس



وأضاف: صيد الجنعد له اكثر من طريقة ينصاد على التشخيط واللفاح والجق والاماكن التي تتواجد فيها الجنعده الفنطاس واول ما يبرد الجو نصيدها في ام المرادم وقاروه والزور وكبر والجنعده تحتاج متابعة.



ختامية



واختتم القليش قائلا: يضايقني في البحر الذي يرمي النفايات والعلب والاكياس الفارغة وشباك الصيد «العديد» والشباك المهملة ومن نفوق الأسماك وايضا اغلاق جون الكويت ومنع الحداقة من الحداق، واتمنى من الجهات المختصة ان تعيد النظر في هذا القرار، ونصحية من محب لكل من يرغب بصيد طيب لازم يحرص الحداق على الييمة انها تكون حية او فرش ويحسب المايه وافضل وقت للصيد يكون علي دورة المايه ووقفت المايه ولازم الشخص يعرف المكان الذي صاد فيه كان على دورة السجي او الثبر وربي يحفظ الجميع.