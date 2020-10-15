أول مركبة لكزس SUV موديل LX ظهرت لأول مرة في عام 1996

المجموعة العالمية تتضمن ستة طرازات: UX، NX، RX،RXL، GX وLX



تخطت مبيعات لكزس العالمية حاجز الـ 5 ملايين مركبة SUV وكروس أوفر فاخرة. وقامت لكزس، التي تأسست في عام 1989، بعرض أول مركبة SUV موديل (LX) في عام 1996.

وبعد عامين، تم طرح RX التي مهدت الطريق لفئة مركبات الكروس أوفر الفاخرة، وسرعان ما أصبحت الطراز الأكثر شعبية في فئتها لمستخدمي السيارات الفاخرة.

ومع تطور أذواق المستهلكين عالميًا، أضافت لكزس إلى مجموعتها كلا من GX SUV المتينة، NX كروس أوفر المتوسطة الحجم، وUX أوربان كروس أوفر.

وتمثل هذه المركبات ثلثي إجمالي مبيعات لكزس، حيث توفر الماركة اليابانية الفاخرة مركباتها من فئتي SUV وكروس أوفر في 90 سوقا حول العالم.



وعلى مر السنين، ساهم كل طراز من مركبات الـ SUV و الكروس أوفر في دفع العلامة التجارية إلى الأمام من خلال المزج بين التصميم الجريء وروح المغامرة وحرفية لكزس عالية الجودة والتكنولوجيا المتطورة في حزمة فريدة من نوعها مما نتج عنه التزايد المستمر في أعداد عملاء لكزس الأوفياء.



تتمتع مركبات الكروس أوفر من لكزس (RX، RXL، NX وUX) بشعبية عالية على مستوى العالم بمحركاتها الهجينة بالكامل ومحركات الوقود.

وقد تم إطلاقها لأول مرة عام 2005 في مركبة الـ SUV الهجينة RX 400 التي غيرت قواعد اللعبة. وتمثل مبيعات المركبات الهجينة اليوم حوالي ثلث حجم مبيعات مركبات الـ SUV من لكزس حول العالم.