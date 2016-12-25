«نجاة الأكثر ثقافة بين مطربات جيلها»
الموسيقار المصري هاني شنودة خلال برنامج «اعترافات ليلية» الذي تقدمه بثينة كامل متحدثا عن أكثر الأصوات التي تستشعر منها التشبع بالثقافة الموسيقية والعامة، فقال: هما اثنان، نجاة الصغيرة ومحمد منير، تشعر ان لديهما قضية، وليسا مجرد مؤديين بنبرات الصوت فقط، يأخذك صوت نجاة لعالم سحري نفتقده على الارض، ويغوص بك منير الى الأصول والجذور فتدرك معنى ان تكون انسانا.
«أنا عاشقة لفيروز في أي وقت وكل وقت»
المطربة اللبنانية الجميلة إليسا متحدثة في حلقة خاصة مع الإعلامي عمرو أديب عن المطرب او المطربة التي تردد أغنياتها دوما فقالت: فيروز.. بصوتها الساحر الملائكي، الذي رغم سحره ونعومته تنطلق منه شرارة ثورة يمكن أن تغير وجه العالم.
«لا بأس من وصفي بالمتذمرة أو الساخطة هذه الأيام»
المغنية مايلي سايروس تكشف ان فترة اعياد الميلاد تصيبها بالكآبة والحزن عادة، بسبب الجشع والنزعة الاستهلاكية المفرطة التي يتسم بها البعض في هذا الموسم.
«أعيش الآن حالة صدمة كبيرة جدا»
المغني البريطاني إلتون جون وهو ينعى صديقه جورج مايكل الذي توفي فجأة عن 53 عاما نتيجة لأزمة في القلب. يذكر أن مايكل كان قد باع 100 مليون ألبوم غنائي خلال مسيرته الفنية
نجاة الصغيرة الأكثر ثقافة بين المطربات.. وإليسا تعشق فيروز.. وإلتون جون يعيش صدمة كبيرة جداً.. وانتقال تيڤيز للدوري الصيني لن يعرقل انضمامه إلى «التانغو»