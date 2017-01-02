أعربت دولة الكويت اليوم الأحد عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم "الارهابي البشع" الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان ان هذه الجريمة الارهابية النكراء تؤكد بشاعة الممارسات الارهابية باستهدافها البشرية ومخالفتها لتعاليم الأديان السماوية التي حرمت ترويع الامنيين وقتل النفس البشرية.



واكد المصدر وقوف دولة الكويت الى جانب تركيا وتأييدها في كافة ما تتخذه من اجراءات في مواجهتها للإرهاب معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لتركيا قيادة وحكومة وشعبا والى اسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 65 آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف أحد النوادي الليلية بمدينة اسطنبول ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة.