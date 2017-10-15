قتل متمردون مسيحيون من ميليشيا «انتي بالاكا» 25 مسلما على الأقل داخل مسجد في بلدة كيمبي، في جنوب وسط جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال عبدالرحمن بورنو رئيس مجلس شيوخ كيمبي أمس الأول، إن المتمردين المتطرفين حاصروا المسجد وهاجموه في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وأضاف أن المهاجمين أعدموا إمام المسجد ونائبه. وأمرت السلطات المحلية بإعلان الحداد خمسة أيام في البلدة. وتواجه جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالماس، ولكنها تعاني من الفقر، أزمة منذ أواخر عام 2012 عندما اندلع العنف مجددا بين المسلمين والجماعات المسيحية المتمردة.

وقد أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس بشدة الهجوم الذي نفذته ميليشيا انتي بالاكا داخل مسجد في بلدة كيمبي مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له تضامن المنظمة مع أفريقيا الوسطى وتقديم الدعم الكامل لاستعادة الأمن والاستقرار فيها، مقدما تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحى.