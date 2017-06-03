عبدالحميد الخطيب

نجمتنا اليوم هي الفنانة العمانية فخرية خميس (من مواليد 3 أبريل 1960 في الكويت)، حاصلة على دورة في «المعهد العالي للفنون المسرحية» في القاهرة بعامي 1981/1982، وهي أرملة «سامي البحراني»، وقد انجبت منه 3 أبناء.



قبل العام 1974 لم يكن لدى فخرية خميس طموح فني، وكانت ترغب في أن تكون «كابتن طيار» أو في «الجيش» لأنها من برج الحمل وهو برج قيادي يعتمد على النقاش، بحسب ما صرحت هي بذلك.



وفي العام عام 1974 بدأت رحلتها في التمثيل من خلال مسرح الشباب بسلطنة عمان، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية، وطنية واجتماعية وتاريخية.

منذ عام 1976 إلى 1996، عملت فخرية في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية والمنوعات وقامت بتأليف تمثيليات إذاعية.

وهكذا بدأت شيئا فشيئا في تمثيل الكثير من المسلسلات العمانية والكويتية والسعودية، وذاع صيتها في الوسط الفني والإعلامي، خصوصا بعد تمثيلها في مسلسل «الحيالة» في دور «فتون» مع العملاق عبدالحسين عبدالرضا.



كما اشتهرت خميس بأدوارها الكوميدية، فشاركت في بطولة المسلسل الكوميدي «عوانس سيتي» الذي عرض على MBC، بجانب بطولتها لمسلسل «المقطار».



حصلت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الأوسمة والتكريم والجوائز منها: في العام 1999 حصلت فخرية خميس على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية «عائد من الزمن الآتي» في مهرجان المسرح الخليجي السادس للفرق الأهلية الذي أقيم في سلطنة عمان.



في العام 2001 نالت فخرية خميس شهادة تقدير من مهرجان الخليج السابع للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمملكة البحرين عام 2001، عن دورها في المسلسل التلفزيوني «الماضي يعود غدا» من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان، وفي العام 2001 أيضا، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسرحية «الخادمة»، ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، وعام 2005 حصلت على جائزة مسابقة الإبداع الإعلامي في مجال التمثيل عن المسلسل الإذاعي «رياض العاشقين» من قبل وزارة الإعلام، وفي 2006 تم من قبل مهرجان المسرح للفرق الأهلية بسلطنة عمان.



قدمت فخرية في عام 2010 مسلسل «رحلة المليون»، و«بقايا الأمس» وشهد عام 2011 أعمالا عديدة لفخرية خميس منها: «توين فيلا، المقطار، سكتم بكتم 2»، في حين شهد عام 2012 عددا من مسلسلات فخرية خميس التلفزيونية، منها: «أرواح، مضارب بني قرقاص، سكتم بكتم 3، شباب البومب، ميني سيت كوم».

وفي العام 2013 شاركت فخرية خميس في عدة مسلسلات آخرها: «سكن الطالبات، خريف العمر، هشتقة2، سوق الحريم، سكتم بكتم، وابتعتها باعمال متميزة اخرى ومنها» إنكسار الصمت، في عينيها أغنية، في أمل، ذاكرة من ورق».