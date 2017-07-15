دمشق - هدى العبود



قال الكاتب مروان قاووق لـ«الأنباء» من الواضح أن مسلسل باب الحارة نال قسطا كبيرا واهتماما وتسابقا من شركات الإنتاج على الفوز بإنتاجه، سواء من شركة ميسلون أو شركة قبنض، كاشفا لـ«الأنباء» للمرة الأولى أنه طلب منه كتابة الجزء العاشر والحادي عشر من مسلسل «باب الحارة» لقاء مبلغ مادي مغر.



وأضاف قاووق في حواره مع «الأنباء» أنه يمتلك تصريحا خطيا ومختوما من شركة «قبنض»لكتابة تلك الأجزاء منوها أنه من سمح لشركة ميسلون بكتابة الجزء الثامن والتاسع من خلال اتفاق جمع بين المخرج بسام الملا ومحمد قبنض بدبي قبل تصوير الجزء التاسع العام الماضي.

وكيف ستكون الأجزاء الجديدة من «باب الحارة»؟

٭ ستكون الأحداث ممتدة لأحداث الجزء التاسع، لكن بشكل بسيط، من حيث المعلومات، والتغيير سيشمل الجزء العاشر من الأحداث بنسبة 90%، وهناك شخصيات يلقى الضوء عليها، وسيكون امتداد لها من الأجزاء الثالث والرابع والخامس، باختصار الجزء العاشر سيكون جديدا في طروحاته في مجال البيئة الشامية وأحداثها خلال فترة الخمسينيات، «بمعنى سنتناول الفترة مباشرة بعد الاستقلال بأشهر قليلة، وسنكتفي بما أسلفناه بالأجزاء السابقة عن تواجد المستعمر الفرنسي ومآسيه على الأراضي السورية وتصوير العمل بداية العام المقبل.

نفهم بأنك ستدخل عالم السياسة والأحزاب ومجرياتها في تلك الفترة؟

٭ فعلا لأنه بعد فترة الاستقلال بأشهر قليلة ظهرت الأحزاب علانية، وخرجت للعمل بالضوء، بعد أن كانت تعمل بالسر، وتخطط لخروج الفرنسيين من سورية، فظهرت على حقيقتها، وسنلقي الضوء على معاناتها مع الحكومة السورية في ذلك الوقت، وسنبدأ من حيث تسلم الرئيس شكري القوتلي رئاسة الجمهورية السورية» والحقيقة كانت هذه الفترة فترة جميلة، وكانت موثقة تاريخيا، ولن أضيف أكثر.

قلت إن الأحداث ستتغير بنسبة 90%، هل سيشمل التغيير أبطال باب الحارة.. لأننا دخلنا مرحلة جديدة، وهل أصبح العمل بحاجة لدماء جديدة ووجوه جديدة؟

٭ لا تعليق ولن أضيف أكثر عن العمل لأنه سيكون شيقا كما كان بأجزائه الأولى.

عرف أن الكاتب مروان قاووق.. كاتب دمشقي معتق ومخضرم ومغرم ببيئة عاشها، وورث تلك البيئة عن أجداد أجداده؟ ماذا عن أعمالك الجديدة لعام 2018 فيما يخص هذه البيئة التي نالت قسطا كبيرا من الانتقادات من قبل النقاد والمتابعين لأعمالك؟

٭ خصصت هذا العام ثلاثة أعمال تتناول الحياة بدمشق من خلال البيئة الشامية، والعمل الثاني بعد مسلسل باب الحارة سيكون «الجزء الثالث من عطر الشام» الأحداث تستمر من خلال أبو عامر بعد أن ضرب زوجته فوزية، واعتقد المشاهد أن فوزية قد فارقت الحياة، لكنها لم تمت في الحقيقة، والأحداث تحمل نقلة نوعية، وستكون مثيرة ولم تطرح سابقا.. كما سنتناول تواجد قطاع الطرق، وسيكون هناك إسقاط على الواقع الحالي، وكيف أن قطاع الطرق، هم امتداد للإرهاب الحالي، والواقع الذي نعيشه في أكثر من بلد عربي، بمعنى ربط الماضي بالحاضر «ومن هنا ندخل إلى عالم السياسة من جديد، وسيكون هناك إسقاط آخر على دعم الفرنسيين لقطاع الطرق وإرهابهم، والدعم الذي تقوم به الدول الغربية للإرهاب «داعش وأخواتها» على مساحة الوطن العربي.

ماذا عن مسلسل أبوغالب؟

٭ مسلسل أبوغالب يتناول في الجزء الأول الحياة بدمشق من خلال بيئة شامية، وما كان يجري خلال حقبة زمنية قبل الاستقلال بفترة قصيرة جدا، وهو من إنتاج شركة الأصايل، وسيكون هناك توثيق للأحداث التاريخية وما كان يجري في مدينة دمشق خاصة والمجتمع السوري عامة.

من سيلعب البطولة؟

٭ بصراحة الفنان نزار أبو حجر هو بطل العمل، والجميع يعلم انه فنان قدير عرف زواريب تلك المدينة وعاداتها وتقاليدها، ويجسد شخصية «حاملة للشر بداخلها ما يكفي لحارتين كاملتين، انتقل الشر من حارة أبوالنار إلى حارة أم الفحم» يقوم بأعمال شريرة في حارته ويعتبر منبعا للمشاكل، كما أن هناك أحداثا جديدة، والعمل متميز جدا، ولا يشبه أي عمل بيئي شامي سبق أن كتب، وهو من الأعمال التاريخية الموثقة للبيئة الشامية.