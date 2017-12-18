أبهر الطفل زين عمار لجنة تحكيم البرنامج مما أجبر تامر حسني أن ينهض من مقعده ويجبر المدربين على الالتفاف له، لكن لسوء حظه أن الطفل الصغير من محبي نانسي عجرم ووقع اختياره عليها من البداية.

ووجه زين كلمة نانسي بعد أن أرسل لها قبلة عبر المسرح،في الحلقة الثالثة من برنامج The Voice Kids، قائلا: "ممكن أوجه كلمة لنانسي؟ الليلة أريد أن ألقبها بلقب، واللقب أريد أن يكون أن أنت جوهرة الفن".

وبالطبع لم تتمالك نانسي عجرم نفسها وصعدت على المسرح لتقبله على وجنتيه، ففاجأها بأنه من أشد المعجبين لها وقدم لها رسمة رسمها بنفسه بمساعدة والدته.

وقالت نانسي في الكواليس عن اختيار زين لها إنه عوضها عن كل الأصوات التي خطفها منها كاظم الساهر.

نانسي تغازل كاظم

وخلال فقرة آخرى من البرنامج ، اختارت الطفلة اليمنية ماريا قحطان الانضمام لفريق كاظم الساهر أبدت نانسي عجرم اندهاشها من تأثير" كاظم" على البنت رغم أنها ما زالت صغيرة في السن.

وقاتل الثلاثة مدربين بشراسة لضم ماريا إلى فرقهم بعدما غنت"ابعاد كنتم" لمحمد عبده، لدرجة أن جميعهم تركوا مقاعدهم ووقفوا أمام الطفلة الصغيرة للتأثير عليها، فيما جلست نانسي على ركبتيها لتحثها على اختيارها، إلا أن الطفلة الصغيرة وقع اختيارها على كاظم.

ووضعت نانسي نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد أن تجاهلتها الطفلة رغم أنها جالسة أمامها على ركبتيها.

وقالت نانسي: "أتمنى أن أفهم لماذا تختارك الفتيات، البنت ما زالت صغيرة من المفترض أن تحب بنت مثلها، يفترض أن تخجل من الرجال، خاصة الرجال الحلوين”.

ويبدو أن نانسي لم تتمالك نفسها هي الأخرى أمام سحر كاظم واعترفت أنها كانت ستختاره لو كانت مكان الفتاة الصغيرة.