محصلة السيولة 76 مليون دينار.. والمتوسط اليومي عند 15 مليوناً

خسائر للمؤشرين السعري والوزني وارتفاع لـ «كويت 15»

شريف حمدي





تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر كويت 15 على وقع عمليات شراء استهدفت عددا من الأسهم القيادية وخاصة في القطاع البنكي بقيادة سهم بيتك في جلسة ختام الأسبوع، فيما واصل المؤشر الوزني التراجع ولكن بقدر طفيف، وكذلك واصل المؤشر السعري للبورصة نزيف النقاط جراء عمليات بيع للأسهم ذات الطابع المضاربي التي شهدت ارتفاعات سعرية في الجلسات الماضية.

وتأثر السوق خلال جلسات الأسبوع بعد عوامل أهمها:

٭ تعرضت مؤشرات السوق لخسائر كبيرة في مستهل تعاملات الأسبوع (جلسة الأحد) حيث تراجعت بشكل حاد خاصة على مستوى المؤشر السعري الذي خسر نحو 3% جراء عمليات بيع واسعة للأسهم التي ارتفعت قيمها السعرية قليلا ليجني منها المتعاملون أرباحا سريعة، الخسائر الحادة طالت أيضا المؤشرات الوزنية التي خسرت بشكل لافت بسبب بيع أسهم قيادية وأخرى ذات مستويات سعرية مرتفعة، مما كان له أثر ظهر بوضوح في القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية التي خسرت في هذه الجلسة الدامية 675 مليون دينار تعادل نحو ملياري دولار.

٭ رغم اقتراب مهلة الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الحالي بنهاية جلسة الاثنين المقبل، إلا أن السوق لم يتفاعل مع النتائج المعلنة والتي جاءت محملة بنمو جيد لأغلب الشركات.

وارتفعت معدلات السيولة الأسبوعية بشكل طفيف، لتصل إلى 76 مليون دينار بمتوسط يومي 15 مليون دينار ارتفاعا من 74 مليون دينار بمتوسط يومي 14.8 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

واستمر التراجع على مستوى القيمة الرأسمالية للسوق، لتنخفض إلى 27.487 مليار دينار، بعد أن كانت 27.605 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، بخسائر تقدر بـ 118 مليون دينار بنسبة 0.4%، وبذلك تكون خسائر البورصة تجاوزت 1.1 مليار دينار في آخر 4 أسابيع من التداول.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.2%، محققا 82 نقطة خسائر ليهوى المؤشر إلى 6670 نقطة، وبذلك تقلصت المكاسب السنوية للمؤشر إلى 16%، انخفاضا من نحو 23% أعلى مستوى بلغه خلال العام.

٭ انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.2% بخسائر نقطة واحدة ليصل إلى 401 نقطة، وأنهى تعاملات الأسبوع على مكاسب سنوية تقدر بـ 5.4%، علما أن مكاسب المؤشر بلغت خلال العام 12%.

٭ حقق مؤشر كويت 15 مكاسب بنسبة 0.5%، بارتفاع 5 نقاط ليصل إلى 911 نقطة، وزادت مكاسبه السنوية إلى 2.7%، انخفاضا من قرابة 10% خلال تعاملات 2017.