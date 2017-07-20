باعت 4 شركات كويتية اسهمها بشركة الحفر الوطنية المصرية من خلال تنفيذ 4 صفقات بيع منفصلة لصالح المالك الرئيسي أحمد رشاد محمد رشاد لتصبح ملكيته 99% بعد إتمام الصفقات والشركات هي الشرقية الوطنية للخدمات النفطية والصفاة للاستثمار وسنرجي القابضة وسنرجى سرفيسز لخدمات الطاقة وبلغ متوسط سعر البيع 8.335 دولارات للسهم الواحد وذلك بحسب بيان للبورصة المصرية أمس.
وبلغ اجمالي قيمة بيع الحصص الكويتية الاربع 2.5 مليون دولار.
وقالت فاروس للوساطة المالية، إن الشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية باعت 78498 سهما (كامل حصتها) من أسهم الحفر الوطنية بقيمة 654.28 ألف دولار وإن شركة الصفاة للاستثمار باعت مليون سهم (كامل حصتها) من أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 8.3 ملايين دولار.
وذكرت فاروس أن شركة سنرجي القابضة باعت 50 ألف سهم (كامل حصتها) من أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 416.7 ألف دولار وأن شركة سنرجى سرفيسز لخدمات الطاقة باعت 71.25 ألف سهم (كامل حصتها) من أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 593.8 ألف دولار.