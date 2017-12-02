في الجانب الآسيوي من اسطنبول عاصمة الجمال، ستقضي تجربة لا تنسى في فندق «كراون بلازا اسطنبول»، فخلال رحلة لا تتجاوز مدتها 5 دقائق من مطار صبيحة كوكجن الدولي، ستجد نفسك في فندق من فئة الـ 5 نجوم ينتظرك بجواره عوالم من الترفيه والتسوق ومتعة الإقامة.

ويقع الفندق في واحدة من ارقى المناطق، حيث تتناغم الاعمال مع الترفيه، ففي «كراون بلازا اسطنبول» ستجد كل ما تصبو إليه أمام عينيك، من الإقامة المريحة والغرف المميزة، وتجربة التسوق في «الأوتليت»، حيث تتنافس فيه الماركات العالمية لتقديم افضل منتجاتها باسعار منافسة.

ويطل أيضا فندق كراون بلازا فيابورت آسيا على مدينة الالعاب المميزة التي تضم مجموعة متنوعة تضفي البهجة والسرور على قلوب النزلاء مع عائلاتهم وأطفالهم.



وفي هذا الفندق مجموعة من الغرف وخدمة لا مثيل لها إلى جانب مركز مجهز بالكامل للاجتماعات والمعارض، مع خدمات النادي الصحي وحمام السباحة والـ «سبا»، كما يعتبر الفندق جزءا من مساحة 310 الاف متر مربع في الهواء المفتوح والتي يطلق عليها اسم «مركز تسوق فيابورت».

تقدم مطاعم كراون بلازا الثلاثة أطيب الاطعمة وألذها، فأمامنا خيارات متنوعة من الطعام والشراب طوال اليوم، من الأطعمة الراقية إلى الوجبات الخفيفة في المطعم والصالة الموجودين داخل الفندق، واللذين يقدمان خدمة شاملة، كما يمكننا العمل أو الاسترخاء في وقت فراغنا مع تناول الطعام داخل الغرفة.

الخيارات مفتوحة لتناول طعام الافطار او الغداء او العشاء او الحلويات في مطاعم الفندق الفاخرة، أو في «الأوتليت» الذي تطل عليه من نافذتك، أما عن اللياقة والصحة فالفندق يقدم لنا فرصة إجراء التمارين الرياضية على أجهزة حديثة وحمامات سباحة رائعة ما يساعدنا في الحفاظ على تركيزنا ونشاطنا، وان نبقى في أفضل حالاتنا.