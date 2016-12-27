أشاد رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية النعيم عبدالرحمن العنزي بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلال فصل واشهار جمعية النعيم التعاونية بعد مطالبات دامت اكثر من عام وتعاون وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري والوكيلة المساعدة لقطاع التعاون شيخة العدواني والعاملين في ادارة شؤون العضوية.

وفي تصريح لـ «الأنباء» قال العنزي: ان فصل الجمعيتين سيعمل على خلق روح المنافسة بين الجمعيات لصالح المساهمين وأهالي المنطقة.. وان جميع هذه الاقتراحات سواء بالفصل او توزيع المناطق ذكرت في لجنة خاصة من قبل وزارة الشؤون أشرفت على البحث والتحري في امور الجمعية بإشراف الاستاذ عبدالعزيز الرومي.. الذي أوصي في تقرير اللجنة بان تفصل جمعية النسيم الى قسمين الاول جمعية النسيم وتضم النسيم والعيون والنسيم الجديدة والأخرى جمعية النعيم التعاونية وتضم منطقة النعيم وتيماء والقصر قطعة 3و4.. وتحدى العنزي اي شخص يدعي ان هناك ضغوطا نيابية مورست على وزارة الشؤون لقصد الفصل.. وتمنى رئيس اللجنة التأسيسية من وزارة الشؤون سرعة تشكيل لجنة للفصل خصوصا ونحن في ايام جرد للجمعية ويسهل على العاملين اجراء الفصل، وحذر العنزي الادارة السابقة من اي اجراء غير قانوني بخصوص توريد وتجديد عقود في منطقة النعيم موضوع الفصل.