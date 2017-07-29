فرج ناصر

وافقت وزارة المالية على طلب وزارة الأشغال العامة الخاص باعتماد تكلفة تصميم وتحسين أداء طريق الدائري الرابع بقيمة كلية 5.861 ملايين دينار بمدة تنفيذ 27 شهرا منها 2.370 مليون دينار ميزانية خلال العام المالي الحالي 2017/2018 وستتم إحالة الاتفاقية الى ديوان المحاسبة للتدقيق والموافقة ثم التوقيع من وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع قريبا ومن ثم البدء في أعمال التنفيذ.

وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة ان الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتحسين أداء طريق الدائري الرابع من الاتفاقيات المهمة التي ينفذها قطاع هندسة الطرق كونها مرتبطة بأحد الطرق الداخلية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لاسيما في أوقات الذروة، مشيرة الى ان الاتفاقية ستتضمن وضع التصاميم الهندسية والفنية التي تضمن رقع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وترقية مستويات الأمان والسلامة على الطريق ومراجعة وتحديث الأعمال المساحية الطوبوغرافية وتحديث الأعمال المساحية للخدمات ومراجعة وتحديث الأعمال التصميمية للطرق والخدمات.

وأفادت المصادر بأن هناك مشروعا لتطوير طريق الدائري الرابع مدرجا على خطة وزارة الأشغال العامة، ومن المتوقع طرحه في 30 سبتمبر من العام 2019 ولمدة 36 شهرا، موضحة ان الاتفاقية الاستشارية المزمع توقيعها قريبا ستتضمن وضع حلول آنية وسريعة لبعض العقبات والتحديات المرورية على الطريق الدائري الرابع والتي من الممكن تنفيذها دون إحداث معوقات للحركة المرورية على الطريق المزدحم.

وفي سياق منفصل، ذكرت المصادر ان وزارة المالية وافقت ايضا على اعتماد تكلفة اتفاقية تصميم وتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع بقيمة كلية 1.900 مليون دينار لمدة 24 شهرا منها تكاليف 100 ألف دينار ميزانية للعام المالي الحالي 2017/2018، مشيرة الى ان الاتفاقية ستتضمن وضع الدراسة الفنية التي من شأنها رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام والذي سيتم طرح مشروع لتطوير الطريق يتضمن إنشاء جسر الجزء الثاني من الدائري السادس الى مدينة الكويت بطول 16 كيلومترا ويحتوي الإنشاء على هيكل الجسر وتقاطعات ومداخل ونقل خدمات وخدمات السلامة المرورية، ومن المتوقع طرحه في أكتوبر من العام 2020.