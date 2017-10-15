محمد راتب

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الجهراء التعاونية أحمد العنزي انه سيتم إطلاق عروض أكتوبر في الأسواق المركزية 19 الجاري ولغاية 27 منه بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للأصـــناف والسلع، حيث تصل نسبة الخصومات فيها إلى 60% وتشمل أكثر من 150 صنفا استهلاكيا.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي ان اللجنة اختارت الأصناف بعناية تامة من خلال التركيز على السلع التي يكون عليها إقبال من المستهلكين وأهالي المنطقة، مشيرا إلى ان الكميات متوافرة طوال فترة العرض حيث تم التعميم على مديري الأسواق بتوفير جميع الأصناف والسلع دون نقص لرواد الجمعية.

وكشف انه وللمرة الأولى في تاريخ الجمعية سيتم تخصيص مهرجان اليوم الواحد في كل أسبوع قريبا، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجلس الإدارة في تنظــــيم سلسلة من المهرجانات والعروض طوال العام لمكافحـــة غلاء الأسعار وتخفيـــف الأعباء الماليــــة عن أهالي المنطقـــة.