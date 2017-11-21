أكدت اختصاصية كويتية في مجال التغذية الصحية بوزارة الصحة اهمية النظام الغذائي الصحي المتوازن في الحفاظ على الصحة العامة داعية الى تناول مجموعة واسعة من الاطعمة لضمان الحصول على هذا النظام.

وشددت الاختصاصية دلال بوحمدي لـ «كونا» على هامش مشاركتها بندوة «نحو صحة افضل» اقيمت ضمن النشاط الثقافي المصاحب لمعرض الكويت للكتاب الـ 42 على ضرورة تحقيق التوازن بين الطاقة التي يستهلكها الجسم مع الطاقة التي يستخدمها.

ولفتت الى أهمية تناول الكمية الغذائية المناسبة من السعرات الحرارية التي تناسب نشاط الجسم مبينة ان تناول الطعام الصحي واتباع نظام غذائي متوازن جزء مهم للحفاظ على صحة جيدة والشعور بنشاط ومزاج افضل.

وقالت ان تناول الطعام بشكل منتظم هو نشاط بحد ذاته يمارس بذوق رفيع يؤدي الى اشباع المتعة الغريزية المؤدية للرغبة بالشبع، لافتة إلى ان الاطعمة المتوافرة هي مفتاح الوقاية من الامراض ومعالجتها للوصول الى مستوى عال من الصحة.

وأفادت ان الوزن الزائد عن المعدل الطبيعي يرهق الجسم باستمرار وخصوصا القلب والاوردة الدموية، مبينة ان الشحم الزائد يؤثر سلبا على القلب ويؤدي إلى انسداد الشرايين وتصلبها.

وذكرت ان الشخص الذي يعاني من السمنة لا يضره كثرة الطعام بقدر ما يضره جهله بالنظام الغذائي وتأثير المادة التي يأكلها على جسده، موضحة ان البحوث اثبتت ان الحل الأمثل يكمن باعتماد نظام غذائي متوازن وهو ما حث عليه الدين الاسلامي.

وأضافت بوحمدي ان الدهون المخزنة في الجسم تنقسم الى نوعين الاول يكون تحت الجلد وتسمى بالدهون السطحية أو النسيج الدهني البني والثاني يكون بين الاعضاء والاحشاء وتسمى بالدهون الحشوية.

وأشارت الى ان التعريف العلمي لحرق الدهون هو تحويل الدهون المختزنة في الجسم الى سعرات حرارية من خلال عملية بيوكيميائية يتم فيها تحويل الدهون الى جلوكوز يدخل بدوره الى دورة تسمى «دورة كربس» يتم فيها تحويل جزيئات الجلوكوز الى وحدات مولدة للحرارة.

وأوضحت ان الطريقة الكيميائية الحديثة المتبعة في تغذية الاغنام والابقار التي تنتج الفيتامينات تسبب الامراض وذلك لما يقدم لها من ابر هرمونية مغذية.