أعلن مدير إدارة الأفرع ومدير إدارة الحج والعمرة بلجنة التعريف بالإسلام المحامي منيف العجمي انطلاق رحلة عمرة المغفور له بإذن الله تعالى العم محمد عبدالله العجيل الحادية عشرة وعلى متنها 50 معتمرا ومعتمرة من المهتدين الجدد والجاليات المسلمة من ضيوف الكويت.

وقال العجمي: بفضل الله تعالى يبلغ عدد الرحلات التي سيّرتها اللجنة منذ بداية مشروع عمرة الجاليات 317 رحلة، أدى خلالها آلاف المهتدين الجدد والجاليات المسلمة شعيرة العمرة، وتعد عمرة آل العجيل باكورة مشروع العمرات بلجنة التعريف بالإسلام، حيث تكفل رحمه الله بتسيير رحلة عمرة كاملة مما بدوره شجع أهل الخير على دعم هذا المشروع المبارك ونلمس تسابقا وتفاعلا مميزا من قبل أهل الكويت، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الكاملة لعدد 50 شخصا 4500 دينار والمعتمر الواحد 90 دينارا شاملة كل الالتزامات من تأشيرة وحافلة وفندق وطعام ومصروف خاص.

وتابع: رحلة العمرة تعد دورة دينية تدريبية مكثفة للمهتدين الجدد، حيث نعلمهم من خلالها دعاء السفر وآداب الطريق وكيفية أداء شعيرة العمرة، وكذلك نزور العديد من الأماكن المقدسة في مكة المكرمة مثل غار حراء ونعرفهم انه كان مهبط الرسالة السماوية الأول، وغار ثور الذي كان الملاذ الآمن للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة من المشركين ومكث فيه 3 ليال بعيدا، وكذلك المزدلفة ومنى وجبل عرفات، وذلك لزرع شوق أداء فريضة الحج في نفوسهم.

وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجمي: نزور المسجد النبوي الشريف ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام ومسجد القبلتين، ونوضح لهم قصة تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، علاوة على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك جبل أحد ونعرفهم بتاريخ الصحابة الكرام الذين شاركوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد مثل سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبدالمطلب، ونسير مع كل رحلة داعية ومسؤولا يتولى الإشراف على الرحلة والعمل على تلبية متطلبات المعتمرين وراحتهم.

وأعرب العجمي عن سعادته بزيارة طلاب مدرسة ابن حجر العسقلاني الابتدائية للجنة التعريف بالإسلام وتوزيعهم الهدايا على المعتمرين وإدخال السرور على قلوبهم، مؤكدا ان هذه الأنشطة تغرس في النشء حب نشر هذا الدين العظيم وفضل دعوة الطرف الآخر للإسلام وتظهر فضل المعاملة الحسنة وغيرها من الخصال الحميدة التي تربى عليها أهل الكويت، وتقدم العجمي بشكر إدارة مدرسة ابن حجر العسقلاني، وكل المعلمات اللاتي شاركن في توديع المعتمرين وخص بالشكر المربية الفاضلة غداء عبدالرحمن العتيبي، مشيدا بترتيبها المميز لهذه الزيارة، ودعا العجمي وزارة التربية والتعليم إلى تنسيق وترتيب مثل هذه الزيارات لأفرع اللجنة المنتشرة في كل مناطق الكويت.

واختتم العجمي تصريحه بشكر ورثة العم محمد العجيل، مثمنا تعاونهم ودعمهم اللامحدود لأعمال وأنشطة اللجنة، سائلا الحق سبحانه أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله.