حنان عبدالمعبود

في إطار الأنشطة التوعوية لحملة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، والتي أطلقتها الحملة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان (كان)، استضافت شركة حبشي وشلهوب الحملة في محاضرتين منفصلتين بقطاعين مهمين بالشركة، إحداهما في مقر الإدارة بالشركة وقام بإلقائها استشاري الأورام

د. احمد راغب، وتناول فيها كيفية حدوث مرض سرطان البروستاتا، مبينا ان سرطان البروستاتا أكثر الأورام الشائعة لدى الرجال، ويحدث عندما تصبح بعض خلايا البروستاتا غير طبيعية نتيجة حدوث تغييرات في مادتها الوراثية DNA، ما يؤدي إلى نموها وانقسامها بشكل غير طبيعي، مشددا على أن الوقاية تعد اهم السبل لتقليل احتمال الإصابة به.

وقال د.راغب خلال المحاضرة ان البروستاتا غدة صغيرة يشبه شكلها حبة الجوز، وتفرز سائلا يلعب دورا في تغذية ونقل الحيوانات المنوية، مضيفا أن بعض أورام البروستاتا تنمو ببطء وتبقى محصورة في الغدة، وقد تنمو أخرى بسرعة وتنتشر في أماكن خارج الغدة، لافتا إلى أن الإصابة بالمرض لا توجد لها أسباب واضحة، ولكن الدراسات التي قام بها أغلب العلماء بينت ان هناك عدة عوامل خطورة ترفع من احتمال الإصابة.

وفي المحاضرة الثانية أقيمت في قسم المخازن لكل العاملين بالشركة والتي قدمها اخصائي الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مصطفى الشريفي أكد ان اهم العوامل التي تجعل فرص الإصابة بالمرض اكثر هي التقدم في العمر، فكلما زاد العمر ارتفع احتمال الإصابة بالمرض، حيث يعد أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 65 عاما، وكذلك عامل الوراثة، والبدانة، إضافة الى التغذية غير الصحية، مشددا على تناول غذاء صحي يستند الى الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والمواد المغذية التي تحمي الصحة وتقلل من مخاطر الأورام، وممارسة الرياضة حيث تبين أن معدل سرطان البروستاتا أقل لدى الرجال الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم مقارنة بالذين يمارسون القليل منها أو لا يمارسونها، كما أن الرياضة تحسن الصحة على كل الأصعدة وتساعد على الحفاظ على وزن صحي.