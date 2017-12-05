كعادتها السنوية تقيم الرابطة الكويتية للروماتيزم تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي احتفاليتها بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم وذلك في حديقة الشهيد يوم السبت الموافق 9/12/2017 في الساعة الثانية والنصف عصرا حتى الساعة العاشرة مساء، بهدف توعية الناس بأهم الامراض الروماتيزم وتوضيح أعراضها وطرق التشخيص وأحدث وسائل العلاجية، فضلا عن تعريف المرضى بالخدمات التي تقدمها لهم من قبل وزارة الصحة.

وبهذه المناسبة، ذكرت رئيسة الرابطة الكويتية للروماتيزم استشارية الروماتيزم د.أديبة عبدالله الحرز أن هذا الاحتفال يتضمن محاضرات توعوية يلقيها نخبة من استشاريي الروماتيزم من مستشفيات الكويت المختلفة، وورشا توعوية خاصة لروماتيزم الأطفال، وورشا توعية بالتغذية الصحية، بالاضافة إلى واكاثون، ويوغا، وأنشطة تعليمية للأطفال، والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، مبينة أن هناك ورشا خاصة بالتعاون مع مرضى الروماتيزم لنقل تجاربهم الخاصة حول المرض ومساندة المرضى الآخرين.

وأضافت أن هناك وقتا مخصصا يلتقي فيه المرضى مع أطباء الروماتيزم للإجابة عن استفساراتهم ومناقشة المواضيع الطبية المتعلقة بالأمراض الروماتيزمية، موضحة أن هذا الاحتفال يستقطب مرضى الروماتيزم وذويهم وكذلك الجمهور بشكل عام، داعية عامة الناس للحضور والاستفادة من المعلومات القيمة التي ستطرح بالورش المقدمة فيما يتعلق بمرض الروماتيزم.

وأشارت الحرز إلى أن الأمراض الروماتيزمية كثيرة تشمل 300 مرض وتنقسم إلى قسمين رئيسيين منها الأمراض الروماتيزمية المناعية المزمنة والناتجة عن خلل في وظيفة الجهاز المناعي وتسبب التهابات مزمنة في معظم مفاصل الجسم وقد تؤثر على أجهزة أخرى في الجسم أمثلة على ذلك مرض الروماتويد، اللوبس، التهاب العضلات وغيرها، أما القسم الآخر فيسبب تحلل غضاريف المبطنة للمفصل مثل مرض خشونة المفاصل بالإضافة إلى الآلام الروماتيزمية العارضة مثل التهابات الأوتار والأربطة والشد العضلي وغيرها.