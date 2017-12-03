كشفت «نسبريسو» عن الإصدار المحدود لمجموعتها الخاصة هذا الموسم من تصميم الفنانين الشهيرين كريغ وكارل، استلهم الفنانان تصاميم هذه المجموعة الحصرية من أجواء الاحتفال وزينة حلويات الأعياد التقليدية التي تعود بذاكرتنا إلى أيام الطفولة وتثير مشاعر الحنين إليها.

لتصميم هذه المجموعة الخاصة بهذه المناسبة السعيدة في اقتراب نهاية السنة التي يجتمع فيها أفراد العائلة والأصدقاء ويتبادلون الهدايا، قامت نسبريسو بالتعاون مع الفنانين المبدعين كريغ ريدمان وكارل ماير اللذان وضعا بصمتهما الفنية من تشكيلات وألوان خاصة بأسلوبهما الفني على هذا الإصدار المحدود من تنويعات قهوة نسبريسو وعلى مجموعة مختارة من الإكسسوارات الفريدة لتكون الهدية المثالية لمحبي التصاميم الفنية وعشاق القهوة.

درس الفنانان - اللذان يعيشان حاليا على ضفتي الأطلسي، كريغ يعيش في نيويورك وكارل في لندن، في نفس الجامعة وتحولت صداقتهما ليصبحا ثنائيا فنيا يقدمان تصاميم إبداعية تتميز بأنماطها البسيطة وألوانها الحيوية وروحها المرحة. يشرح كريغ وكارل عن تصاميمهما الخاصة لنسبريسو: «كان مصدر إلهامنا الأول تنويعات نكهات قهوة نسبريسو وفكرة أنها تعتمد على الأسلوب القديم للحلويات. ووضعنا نصب أعيننا أهمية أن تكون روح التصميم حديثة وذات صلة بزمننا المعاصر، ولذلك اعتمدنا في المسودات الأولى للتصميم على أسلوب الأشرطة السميكة للحلويات التي كانت سائدة في الماضي والتي رأينا فيها عنصر جذب كلاسيكي يبرز مشاعر الحنين لدى المستهلك، ولكنها في الوقت نفسه تتمتع بروح عصرية بفضل تشكيلها البصري الجريء. كما أننا أحببنا شكل الكبسولات بعد تطبيق تصاميم الأشرطة عليها، والذي أصبح قريبا من شكل الحلوى».

تنويعات القهوة في الإصدار المحدود لنسبريسو كونفيتو.

مجموعة نكهات القهوة في الإصدار المحدود لنسبريسو كونفيتو لن تخيب ظنكم لأنها تقدم خلطات لذيذة من أجود أنواع بن أرابيكا، تفوح بالرائحة الزكية للحلويات. تقدم هذه المجموعة 3 تنويعات بكبسولات من تصميم الفنانين كريغ وكارل.

يعتمد كل صنف من تنويعات على خلطة نسبريسو ليفانتو التي تتألف من بن أرابيكا من مزارع أميركا الوسطى والجنوبية. وهي خلطة متوازنة بنكهة الكراميل المحمص لتكون الطعمة متكاملة ومتوازنة:

كونفيتو سنوبول: خلطة لذيذة لقهوة اسبريسو تجمع النكهة الحلوة لجوز الهند مع لمسة خفيفة من الفانيليا.

تنويعات كونفيتو أورانجيت: خلطة حيوية لقهوة اسبريسو بالنكهة الحلوة والمرة لقشر البرتقال مع لمسة خفيفة من الشوكولاته.

تنويعات كونفيتو ليكوريس: مزيج لذيذ من التوابل ونكهة حلوى عرق السوس.

إكسسوارات الإصدار المحدود

يزخر هذا الإصدار المحدود من نسبريسو بمجموعة كبيرة من الهدايا بما في ذلك التصاميم الفريدة للفنانين كريغ وكارل، ترضي مجموعة الهدايا هذه جميع الأذواق من محبي الشوكولاته إلى محبي وصفات القهوة مع الحليب، بالإضافة إلى محبي التصميم العصري الجريء، وتشمل الهدايا: فناجين اسبريسو تتش من تصميم كريغ وكارل، طقم من فنجانين صنعا من الخزف الأسود والسيليكون الطري مزينان بالألوان الخاصة لتصاميم كريغ وكارل المستوحاة من حلوى السوس، فناجين لونغو تتش من تصميم كريغ وكارل، طقم من فنجانين صنعا من الخزف الأسود والسيليكون الطري مزينان بالألوان الخاصة لتصاميم كريغ وكارل المستوحاة من حلوى السوس.

وفنجان قهوة للسفر بتصميم أنيق مغلف بالأسود الداكن، بسعة 345 مل. يحافظ الفنجان على قهوتكم من نسبريسو ساخنة (أو باردة إن كنتم تفضلونها باردة) خلال رحلاتكم وتنقلاتكم.

كما تقدم لمحبي السفر موزع الكبسولات تتش نوماد الذي يتسع لـ 15 كبسولة ويتميز بسهولة حزمه ونقله أثناء السفر، إضافة الى شوكولاته داكنة مع قطع مقرمشة من التوت لطعم لا يقاوم. تكمل النكهة الكثيفة للشوكولاته الداكنة النكهة الرقيقة للتوت الأحمر، لتندمجا مع رائحة الأزهار المحببة واللذيذة.

ومربعات شوكولاته الحليب مع الذرة المقرمشة فعندما تجتمع الذرة المقرمشة مع شوكولاته الحليب تصعب مقاومة النتيجة. تجمع هذه المربعات بين الطعم الحلو ونكهة التحميص في بنية هشة ومقرمشة تبرز القوام الكريمي لشوكولاته الحليب. كما أننا أضفنا مقدارا طفيفا من الملح لتصبح توليفة النكهات أكثر غنى واكتمالا.