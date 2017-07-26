قامت السفيرة الكندية في الكويت مارتين مورو والوفد المرافق لها بزيارة موقع كلية الجونكوين الكندية في منطقة النسيم - بالجهراء. وكان في استقبالهم رئيس مجلس أمناء كلية الجونكوين ـ الكويت سعود جعفر ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للخدمات التعليمية حامد البدر والفريق الإداري بالكلية. وقام الزائرون بجولة في الكلية وتفقد مرافقها.

وقد صرح سعود جعفر بأنه تم افتتاح الكلية في سبتمبر 2015 وانضمامها إلى كوكبة الكليات الخاصة سيثري الخيارات التربوية المتاحة لخريجي الثانوية، خصوصا لما تطرحه من تخصصات متنوعة، ولكونها أول كلية كندية تفتح في الكويت.

وأضاف جعفر ان تواجد حرم الكلية في منطقة النسيم بمحافظة الجهراء سيساهم في دعم المسيرة التنموية في الكويت، حيث ستحرص الكلية ومنذ البداية أن تكون شريكا فعالا مع كل أقطاب المجتمع ذات الصلة.

وعلى الصعيد ذاته أعربت السفيرة الكندية مارتين مورو عن سرورها بافتتاح فرع لكلية الجونكوين الكندية المرموقة في الكويت، بعد أن سبق وافتتحت فروعا لها دفي عدة دول.

هذا ولا يزال باب التسجيل في كلية الجونكوين الكندية مفتوحا حتى سبتمبر المقبل تمهيدا لبدء الدراسة في برنامج التأسيس واللغة الإنجليزية وبرامج الدبلوم المختلفة في مجالي إدارة الأعمال وتشعيباتها وتقنية المعلومات للعام الدراسي 2017/2018.