تشغيل المستشفى على مراحل.. والقوة البشرية مكتملة بنسبة 100% من الأطباء والممرضين والفنيين

عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.جمال الحربي برفقة وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع بزيارة تفقدية لمستشفى جابر الأحمد بمنطقة جنوب السرة.

وأكد وزير الصحة د. جمال الحربي في تصريح صحافي انه تم تفقد عدة أماكن في مبنى مستشفى جابر الأحمد منها الإدارة الصحية، ومبنى الحوادث، فضلا عن مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة، وقاعات المحاضرات والمختبرات، والعمليات، بالإضافة الى وحدة القلب المركزة.

وذكر الوزير الحربي أن العمل يجري في مستشفى جابر الأحمد على قدم وساق، لافتا الى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الأشغال للانتهاء منه في أسرع وقت.

ولفت الوزير الحربي إلى أن نسبة كبيرة من المستشفى تم الانتهاء منها، ولم يتبق سوى أجنحة VIB.

أما من ناحية القوة البشرية، فقال الوزير الحربي: نحن جاهزون من ناحية القوى البشرية، وتم الانتهاء من التمريض والأطباء والفنيين بنسبة 100%.

وأشار إلى أن عملية التشغيل لمستشفى جابر الأحمد ستكون على مراحل، تشمل الخدمات الإدارية والخدمات الداعمة والخدمات المعلوماتية، ومن ثم الخدمات العلاجية التي تتمثل في العيادات الخارجية «الباطنية والجراحة والأطفال وأمراض نساء وولادة»، بالإضافة إلى قسم الصيدلية والمختبرات والأشعة.

أما المرحلة الثانية، فنوه الوزير الحربي الى انها تتمثل في قسم الحوادث، مركز الإصابات والحوادث، والعناية المركزة، وأجنحة دخول المرضى (الباطنية - الأطفال)، وبنك للدم، وغرف للعمليات.

وكشف الوزير الحربي عن تسليم مستشفى جابر الأحمد لإدارة أجنبية، مشيرا إلى أن خطة التسليم ستكون على مرحلتين، الأولى سنقوم بجلب خبراء في تدريب الطاقم الإداري الكويتي تدريب مكثف معتمد عالي الجودة، اما الثانية فسوف نقوم بجلب عدة عروض من مستشفيات جامعية طبية مختصة في إدارة وتدريب (والعمل أيضا مع الطاقم الكويتي) في إدارة المستشفيات لتدريب الطاقم الإداري الكويتي (لفترة أطول من الزمن) وإنشاء مدربين كويتيين بهدف أن تكون استمرارية في تدريب الكويتيين في المستقبل من مدربين كويتيين حاملين على شهادات معتمدة من أحد المستشفيات العالمية المشهورة في هذا المجال.