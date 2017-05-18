القاهرة ـ هناء السيد

تستضيف سلطنة عمان ممثلة في الجمعية العمانية للسرطان بالشراكة مع المركز الوطني للأورام ومكتب عمان للمؤتمرات والمعارض في أكتوبر عام 2020، المؤتمر العالمي للسرطان وقمة قادة السرطان العالمية الذي تعقد كل سنتين.

وتم اختيار سلطنة عمان للقمة استنادا إلى عدة معايير منها، الاعتراف العالمي بالأعمال التي تقوم بها الجمعية العمانية للسرطان على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وخصوصا عملها النشط مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان والاعتراف الدولي بالمركز الوطني للأورام في المستشفى السلطاني.

وقال رئيس الجمعية العمانية للسرطان د.وحيد بن علي الخروصي ان الجمعية ستوقع خلال الأيام المقبلة العقد الخاص بالقمة العالمية التي تستضيفها السلطنة كأول دولة عربية وخليجية بحضور عدد من قادة دول العالم إضافة إلى وزراء الصحة.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومقره الرئيسي جنيف يعد من المنظمات المعروفة على مستوى العالم وهو مسجل في الأمم المتحدة ويضم أكثر من 140 دولة تحت عضويته كما أن كلا من الجمعية العمانية للسرطان والمركز الوطني للأورام أعضاء مسجلون في المنظمة.

كما أشار الخروصي إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر نحو 400 مشارك من جميع أنحاء العالم ممن يعملون في مجال الوقاية من مرض السرطان والسيطرة عليه.