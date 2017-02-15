عبدالله قنيص

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية نشاط آسيوي انتحل صفة طبيب لـ 5 سنوات مارس مهنة التطبيب وقدم علاجات لمختلف انواع المرض حسب تأكيده وكذلك استطاع انزال اجنة وافدات لجأن اليه بعد حملهن سفاحا اثر عمل الغالبية منهن في الأوكار المشبوهة. وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى قطاع المباحث الجنائية عن آسيوي اقامته عامل يقوم بأعمال التطبيب داخل شقة ويقيم بها في منطقة خيطان، وازاء هذه المعلومة تم الايعاز الى فريق من المباحث لاجراء مزيد من التحريات وتبين بعد اسبوع مراقبة ان الوافد يستقبل يوميا ما لا يقل عن 10 حالات من جنسيات آسيوية.

وفور التأكد من صحة المعلومات جرى استصدار إذن نيابي ودهم مسكن الوافد وضبط بداخل الوكر 3 وافدين لجأوا اليه للعلاج الى جانب ضبط كمية من الأدوية الممنوعة، ومن بينها حبوب تستخدم للاجهاض، واكد الآسيوي ان اغلب زبائنه من مخالفي قانون الاقامة وانه يشتري ادوية هرمونية من دولة آسيوية ويستخدمها في اجهاض الأجنة لوافدات يلجأن اليه، مضيفا انه يقدم حبوب الاجهاض مقابل 50 دينارا وان المبلغ قابل للرد على حد قوله اذا لم يأت الدواء بالمفعول المرجو.