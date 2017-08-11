محمد الجلاهمة

أمر محقق مخفر شرطة الجابرية بتعميم أوصاف مركبة رباعية الدفع موديل 2017 تبلغ قيمتها نحو 11 ألف دينار وذلك بعد ان تمكن شخص يفترض انه مواطن من ان يأخذها مقابل 120 دينارا فقط.

وقال مصدر امني ان الجاني قدم صورة عن بطاقته المدنية في عقد التأجير، لافتا الى ان هناك احتمالية جار التأكد منها بان يكون الشخص قد عثر على البطاقة واستغلها في سرقة المركبة. وبحسب مصدر امني فإن شركة تأجير شهيرة تقدم ممثل عنها الى مخفر الجابرية، مشيرا الى ان مواطنا يدعى (س.ع) من مواليد 1986 تقدم الى الشركة وطلب استئجار المركبة لمدة 4 أيام مقابل 120 دينارا وكان ذلك في الثامن عشر من أبريل الماضي، ومن وقتها لم تعد المركبة وأغلق هاتفه المسجل في العقد المبرم بينه وبين الشركة.