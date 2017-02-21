وانغ دي: التعاون الثقافي من أبرز عناصر التقارب الشعبي التي تعزز الفهم المتبادل

أسامة دياب

أشاد المستشار بالديوان الاميري السفير محمد ابو الحسن بالعلاقات الكويتية - الصينية التي وصفها بالوثيقة على مختلف الأصعدة ومجالات التعاون، مثمنا مجهودات السفير الصيني لدى البلاد وانغ دي وحرصه على نقل الثقافة الصينية العريقة إلى الكويت بمختلف ألوانها، مما يساهم في اطلاع الشعب الكويتي على الكم الهائل من الفنون والثقافات في جمهورية الصين الشعبية، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا المجال الثقافي.

وأعرب أبو الحسن - في تصريح لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في حفل الفرقة الفنية لمنغوليا الداخلية الصينية الذي اقامته السفارة مساء أمس الأول على مسرح عبد الحسين عبد الرضا وذلك بمناسبة احتفال الكويت بالأعياد الوطنية والاحتفال بالسنة الصينية الجديدة - عن أمله في أن تشهد العلاقات الكويتية - الصينية مزيدا من التطور بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

ومن جهته أكد السفير الصيني لدى البلاد وانغ دي على قوة ومتانة العلاقات الصينية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة، في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على الدفع بها قدما إلى آفاق جديدة من التعاون تعود بالنفع على الشعبين الصديقين، موضحا أن التعاون الثقافي من أبرز عناصر التقارب الشعبي التي تعزز الفهم المتبادل.

وأشار دي إلى أن زيارة الفرقة الفنية لمنغوليا الداخلية الصينية للكويت تأتي في إطار حرص السفارة على دعم وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، فضلا عن كونها تحيي مناسبتين عزيزتين على الكويت والصين، أولا احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وثانيا احتفالات الصين بالسنة الجديدة «عام الديك»، متمنيا أن يشهد العام الجديد مزيدا من التعاون بين البلدين الشقيقين والانطلاق نحو آفاق التنمية.