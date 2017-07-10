توصل باحثون إلى خلاصة تشكل خبرا سيئا للمتحمسين للبحث عن حياة على كوكب المريخ، وهي أن سطحه يحتوي على مواد سامة تتشكل بسبب الأشعة ما فوق البنفسجية.

ودرس الباحثون في كلية الفيزياء وعلوم الفضاء في جامعة أدنبره، البركلورات، وهي أملاح موجودة بكثافة على سطح الكوكب الأحمر.

ومعروف عن هذه الأملاح أنها تصبح شديدة الأكسدة حين تكون تحت حرارة عالية، والحال ليس كذلك على سطح المريخ.



لكن العلماء اكتشفوا أنها قد تصبح شديدة الأكسدة أيضا في حال تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يجري على سطح هذا الكوكب فعلا.

وتبيّن للباحثين أن البركلورات حين تتعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل تلك التي تضرب سطح المريخ، تصبح قاتلة للبكتيريا.

إضافة إلى ذلك، توجد في سطح المريخ مادتا أكسيد الحديد وبيروكسيد الهيدروجين، وهما تعملان بالتآزر مع البركلورات على قتل البكتيريا.

وقال الباحثون "تظهر دراستنا أن سطح المريخ حاليا ضار جدا للخلايا، بفعل تأثير هذا الخليط السام".

وذكرت جنيفر وادسوورث المشاركة في هذه الدراسة لوكالة الصحافة الفرنسية "إن أردنا البحث عن حياة على سطح المريخ، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الخلاصات".

وأضافت أن في حال كانت هذه الخلاصات مزعجة للمتحمسين للعثور على حياة على سطح المريخ، إلا أن فيها شيئا إيجابيا، وهو أن التلوث الحيوي الذي نقلته المسبارات من الأرض إلى هناك لن يكون له حظ كبير في الحياة.