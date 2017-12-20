يبالغ بعضنا أحيانًا عندما يأكل طعامًا لذيذَا فيقول إنه لن يأكل غير هذا الطعام طيلة حياته، إلا أن مرضًا نادرًا أجبر طفلًا على تنفيذ تلك المبالغة على أرض الواقع.

يعاني طفل كندي يدعى ميكا غابرييل ماسون لوبيز، يبلغ من العمر عامين، من حالة مرضية نادرة جعلته يتغذى فقط على فاكهة الخوخ، إذ يعاني من شكل نادر من التهاب الأمعاء الناتج عن البروتينات الغذائية، ما يسبب له حساسية شديدة عند تناول أي طعام غير الخوخ، حسبما ذكر موقع mnn.

ولا تقتصر معاناة الطفل المسكين على التهاب الأمعاء النادر فقط، بل أنه يعاني حالة أخرى تسمى متلازمة دي جورج، وهو اضطراب جيني نادر يحدث نتيجة حذف جزء صغير من الكروموسوم رقم 22، ويضطر والداه إلى عرضه شهريا على تسعة أطباء من تخصصات مختلفة، ما يكلفهم مجهودا وأموالا طائلة، ليس فقط لشراء الدواء بل العثور على كميات من الخوخ بصفة مستمرة في غيرموسم زراعته.

وأطلق والدا الطفل حمل لجمع الأموال على أحد مواقع التمويل الجمعي، لتلقي التبرعات التي تعينهم على حالة طفلهم الميؤوس منها، خاصة وأن والدة الطفل ما تزال تذكر المرة الأولى التي تعرض فيها طفلها إلى الصدمة عندما تناول الطعام التقليدي وكانت عبارة عن ثمرة موز، إذ راح يتقيأ لمدة أربع ساعات بعدها، حتى أغشي عليه.