محطات سياحية يكتبها الزميل يوسف عبدالرحمن من بريطانيا إلى مدن مختلفة خلال فترة الصيف فتابعونا المطاعم العربية والهندية والتركية والايرانية لها زبائنها من السياح والجاليات الاسلامية

حمام مانشستر ينشد السلام عيد يا سعيد بيوم العيد طفل مسلم يحتفل بعيد الفطر

السياح يدخلون محل القمر تحت الماء الشرطة في خدمة الشعب

المسلمون يحتفلون بعيد الفطر السعيد ويوصلون رسالة سلام ومحبة للآخرين

شارع العرب تحول إلى احتفالية كبرى عبر أبواق السيارات والأزياء



الاسواق غاب زبائنها المسلمون لاحتفالهم بعيد الفطر السعيد انه ليس تمثالا انما رجل يلبس الزي العربي ويقدم عرضا

كانت محطتي الأولى مانشستر وتعني بالإنجليزية: Manchester أو منشستر هي مدينة بريطانية تقع في غرب انجلترا وهي اسم لحصن روماني وهي إحدى القلاع البريطانية الصناعية ومنها انطلقت ثورة أوروبا العملاقة في الصناعة وفيها اليوم أعرق الجامعات وهي مدينة نواد عريقة مثل نادي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وهي موطن كارل ماركس مؤسس الشيوعية وتقطنها جالية إسلامية تمثل حوالي 5% من إجمالي السكان وفيها جالية عربية منوعة.



بوست كارت لفتاة مانشسترية تزرع الحب في ارضها بعد ظهور الارهاب والكراهية عمال النظافة يشتغلون ولا يلتفتون للمارة! الحدائق ملتقى المعيدين

مطار مانشستر

كبريات الصحف المانشسترية بأبرز عناوينها

عندما وصلت إليها عبر الطيران القطري لاحظت أن المطار من أكثر المطارات العالمية ازدحاما غير ان المعاملة طيبة، وكنت اتوقع ان يدقق معنا كوننا مسلمين بعد الاحداث الإرهابية التي مرت بها مانشستر خلال الشهور الماضية، حيث لم تستغرق إجراءات الوصول أكثر من عشر دقائق.

مانشستر والجاليات

تماثيل حقيقية وأخرى بشرية وسبحان الخالق المصور بياعة العيد

في عام 1838 وقّعت بريطانيا والدولة العثمانية معاهدة (بلطا ليمان) التي أجبرت الدولة العثمانية على تصفية الصناعة المصرية وفتح أسواق بلادها أمام المنتجات الأوروبية.

عوائل عربية قديمة هاجرت إلى مانشستر من المغرب ومن بلاد الشام واليمن ثم توافدت الجاليات العربية والإسلامية الى المدينة في فترة الثمانينيات خاصة من العراق من (معارضي البعث) والليبيين من معارضي القذافي والصوماليين وأفواج من البوسنة والهرسك والجزائر وهناك الباكستانيون والهنود والآسيويون والإيرانيون.

من أشهر المطاعم العربية مطعم (يافا) الفلسطيني وأسسته عائلة نابلسية وهناك طلبة من دول الخليج العربي.

محطة قطار بيكاديللي حلويات العيدمن يشتري ؟

شهرة مانشستر الكروية

تعتبر مدينة مانشستر من أفضل وأكبر المدن المشهورة بالأندية الرياضية وفيها فريقان متنافسان هما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ويعتبر مانشستر يونايتد نادي الفقراء والطبقة الكادحة وعمال المناجم والقطارات ما جعل الصراع (طبقيا وليس كرويا) لكن اليوم مانشستر يونايتد من أغنى أندية العالم.







مركز المدينة

مانشستر فيها أكثر من مركز حيوي يضم سياحا وتجمعات لمشاريع استثمارية ومطاعم ومحلات ومتاجر وحدائق وشوارع ومقاه ومكاتب عقارات وشركات مالية وتجارية وأحياء داخلية ذات تداخل سكاني، وهناك احياء تشتهر بالجاليات والمساجد والحسينيات فهناك تجمع صومالي في منطقة (موس سايد) وايضا للطلبة الماليزيين وفيها جامع الفرقان ومسجد لحسينية عراقية، أما حي رسم فهو يضم مقاهي الشيشة والمطاعم المتنوعة.

في لونغسايت يوجد أكبر تجمع للجاليات الإسلامية القادرية والجيلانية الصوفية.









احتفالية المسلمين

شهدت احتفالات المسلمين في مانشستر في أول أيام العيد حيث (أغلق شارع العرب) لحجم الجاليات الإسلامية المشاركة في الاحتفالات وهي تحاول أن توصل رسالة للعالم ان المسلمين يكرهون الإرهاب ويحاربونه وان الدين الإسلامي دين (سماوي عالمي إنساني) وان الإرهاب ليس له وجه أو جنسية.

وقد امتدت الاحتفالات حتى الساعة الثالثة ليلا وسط إطلاق (هرنات السيارات وأبواق خاصة ومكبرات الصوت) وتم توزيع الحلويات والمشروبات ما بين الجاليات الإسلامية المختلفة للتعبير عن الفرحة.





















