أجرى بنك الخليج يوم أمس سحب الدانة الشهري عن شهر سبتمبر، وأعلن عن أسماء الفائزين العشرة، الذين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: محمد صالح محمد الفداغي، الشيخ جراح ناصر ابراهيم الصباح، دلال عدنان عبدالعزيز الحسن، عيسى يوسف عيسى العثمان، مريم عبدالرضا طاهر الخواجه، فهيده منادى حامد العنزي، باسمه منصور علي القطان، الشيخه تماضر خالد الأحمد الصباح، حسن يوسف محمد حسين، محمد ابوالمعارف محمد حفني.



ويعتبر حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب.



فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار كويتي لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



كذلك، تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2020 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020) إلى سحوبات عام 2021.



جدير بالذكر أن جميع السحوبات تتم بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وتتم مراجعة وتدقيق السحوبات ربع السنوية والسحب السنوي من شركة إرنست أند يونغ Ernst & Young.