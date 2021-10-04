أوقف الأمن العام، مساء امس الأول، عرضا لمسرحية «تنفيسية» على مسرح (المدينة) في شارع الحمراء، على خلفية انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون والطبقة السياسية الحاكمة.



غير ان الممثلين المشاركين في المسرحية بادروا إلى ترك المسرح والانتقال إلى شارع الحمراء بالذات، حيث اكملوا فصولها وسط جمهور حاشد. وتتضمن المسرحية عبارات حادة ضد المسؤولين اللبنانيين الحاليين وهي كانت بعنوان «حرامي حرامي».



ويلاحظ في الآونة الأخيرة حدة الرقابة على الحريات في لبنان الذي كان يعتبر بلد الحريات، ربما انسجاما مع تطلعات وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي الذي رفع راية «منع التعدي على كرامة السياسيين».