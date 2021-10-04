القاهرة - سامي عبدالفتاح



يواصل منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



ويعقد كيروش اليوم مؤتمرا صحافيا قبل تدريب «الفراعنة» للحديث عن برنامج الإعداد في الأيام المقبلة، وأسباب استبعاده 10 لاعبين من معسكر الفريق، أبرزهم لاعبا الأهلي محمد مجدي «أفشة» ومحمد شريف، ولاعب الزمالك مصطفى فتحي، مع ضم المخضرم أحمد فتحي.



كما كشف مدير المنتخب المصري وائل جمعة ان كيروش تحدث الى المستبعدين العشرة، لاعبا لاعبا، مؤكدا لهم جميعا أن أبواب المنتخب مفتوحة للجميع مع بدء انطلاق مسابقة الدوري، ووفق رؤيته الفنية.



والمستبعدون العشرة هم: محمد شريف ومحمد مجدي «أفشة» ومصطفى فتحي، وعلي جبر وأحمد توفيق وكريم حافظ وسام مرسي ومهند لاشين وأحمد سمير وأحمد ياسر ريان.



الى ذلك، كشف رئيس رابطة الأندية المحترفة، أحمد دياب، أن الأندية حسمت برأيها نظام مسابقة الدوري في موسمها الجديد، بالإبقاء على النظام الحالي، مجموعة واحدة من دورين، وأن المسابقة ستنطلق يوم 25 الشهر الجاري، على أن تنتهي منافسات المسابقة يوم 30 أغسطس المقبل، أي أنها ستستمر 10 أشهر نتيجة ارتباطات المنتخب وأندية الأهلي والزمالك في بطولتي افريقيا، والاتحاد السكندري في بطولة الأندية العربية.



وتجري الرابطة قرعة بطولة الدوري يوم 12 الشهر الجاري.



وقف انتخابات الزمالك



وفي تطور مفاجئ، قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإخطار نادي الزمالك رسميا ببطلان الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة، بسبب وجود لجنة متخصصة لفحص صحة العديد من العضويات التي تتعلق ببعض الشكاوى حول صحتها، وحتى لا يحدث أي طعن لاحقا على نتيجة الانتخابات.



وكشف المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن عملية تقديم أوراق الترشح، توقفت مؤقتا بعد اليوم الأول لحين انتهاء لجنة الفحص، على أن تتم الدعوة مرة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، وفي حالة إذا لم تنه اللجنة أعمالها، فسيتم تعيين مجلس مؤقت لمدة عام.