حنان عبد المعبود



أعلن الفريق الطبي بمستشفى مبارك الكبير عن نجاح عملية مزدوجة لمريض كندي في الأربعينيات من العمر كان يعاني من ورم في القولون وآخر في الكبد.



وفي هذا السياق، قال استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم في مستشفى مبارك الكبير د.عبدالله الحداد إن العملية المزدوجة التي أجريت للمريض تمت باستخدام المنظار الجراحي، وقام بها فريق مختص بالقولون والمستقيم وفريق آخر مختص بالكبد، لافتا إلى أن المريض لم يكن يشتكي من أي أعراض تخص القولون مباشرة، إلا أنه فجأة شعر بدوار، أجرى على إثره فحصا تبين من خلاله وجود أنيميا، وبعدها تم عمل منظار على القولون فوجد ورما في الجهة اليمنى منه.



وأوضح الحداد أن المريض تحول الى الجراحة، وأجرى له الفريق الطبي فحوصات كاملة وأشعة مقطعية للصدر والحوض والبطن، فاكتشف الفريق أنه يعاني أيضا ورما بالكبد بجانب ورم القولون، ولذلك أجرينا للمريض عملية شبه طارئة، كما أن الفرق الطبية كانت متخصصة جدا، وقررت إزالة الورم للمريض.